Cinque Terre, il turismo scoppia: si cerca un accordo

La situazione del turismo nelle Cinque Terre sta scoppiando. Anzi, è già scoppiata, tanto che è stato varato da Regione Liguria e Trenitalia il nuovo piano dei trasporti che, con l'innalzamento delle tariffe dei biglietti ferroviari, ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’overtourism e distribuire meglio i flussi durante tutto l'arco dell’anno. Proprio questo è stato il tema al centro dell'incontro tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e le associazioni di categoria della provincia della Spezia: fare il punto, insieme all'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori, sul "Protocollo d'intesa per la razionalizzazione dei flussi turistici nelle Cinque Terre".

Tra i principali temi affrontati la messa a punto del tavolo di monitoraggio, le agevolazioni per i lavoratori stagionali non residenti in Liguria, la valutazione delle fasce orarie notturne e l'inserimento di specifiche categorie qualificate di turisti. Si è parlato inoltre della valenza sociale che l'adeguamento tariffario condiviso con Trenitalia porterà a livello regionale: offrire nel 2024 la gratuità degli abbonamenti mensili e annuali agli studenti under19 e sconti under26 sulla tratta tra la residenza e la sede scolastica o universitaria.

"Con un aumento di quasi l'11%, La Spezia è la provincia ligure che è cresciuta di più nel 2023 in termini turistici -sottolinea Toti-. Il provvedimento di rimodulazione delle tariffe giornaliere intende, quindi, incrementare il trend positivo, e non certo invertirlo, aumentare i servizi del terziario e consolidare il pil. Le modalità di attuazione sono state oggetto di attenta valutazione: proiezioni dimostrano che non sono attese riduzioni di traffico ma, al contrario, grazie alla migliore distribuzione dei turisti nell'arco dell'anno, ci saranno benefici tangibili sia per i turisti, che per i cittadini".

"L'obiettivo di questa manovra è potenziare il turismo -aggiunge Toti- gestendo e razionalizzando i flussi in quei giorni di 'overtourism' segnalati con preoccupazione dagli stessi operatori giusto qualche mese fa. Rammentiamo, inoltre, che il nuovo piano tariffario è previsto essere adottato in via sperimentale e pertanto anche le associazioni di categoria saranno chiamate al tavolo di monitoraggio con gli enti locali per valutarne gli effetti. Ribadiamo, infine, la piena disponibilità di Regione Liguria nel portare avanti il dialogo con associazioni di categoria, sindaci e imprenditori. In questo modo sarà possibile applicare alle Cinque Terre una visione amministrativa internazionale, come si fa da anni nelle principali capitali italiane ed europee".

"Ci sono comunque i margini per rivedere insieme alcuni aspetti delle nuove tariffe -conclude l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori-. Comprendo i dubbi e le problematiche dei commercianti specialmente in merito a quei turisti che soggiorneranno pochi giorni alle Cinque Terre oppure alla necessità di favorire anche chi intenda usare il treno in orario notturno. Abbiamo il tempo per valutare le richieste e mettere a punto il servizio grazie al tavolo di monitoraggio previsto dalla Regione".

Alla riunione hanno partecipato anche il presidente della Provincia e sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, i sindaci dei Comuni di Monterosso Emanuele Moggia, di Riomaggiore Fabrizia Pecunia, di Vernazza Francesco Villa e di Levanto Luca Del Bello, oltre ai rappresentanti del Parco delle Cinque Terre.