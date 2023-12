Eventi catastrofali, le assicurazioni tremano o festeggiano?

Gli eventi catastrofali che si moltiplicano fanno tremare le assicurazioni. A far paura, soprattutto, è l'obbligo, inserito nella legge di Bilancio, di coperture da danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali che siano stati causati da eventi catastrofici come alluvioni o terremoti. Si parla di oltre 1.700 miliardi di Euro: a tanto ammonterebbe l'esposizione potenziale delle compagnie assicurative all'obbligo.

In caso di approvazione dell’articolo nella legge di Bilancio in esame in queste ore, le imprese saranno tenute a stipulare le polizze in oggetto entro il 31 dicembre 2024. Dei 1.700 miliardi di Euro, 987 fanno riferimento a fabbricati e terreni, mentre 714 miliardi a macchinari, impianti e attrezzature industriali e commerciali.

Secondo un'analisi del Cerved, la macroarea più esposta è il Nord Ovest che comprende Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e Piemonte: l'esposizione totale si attesta a circa 700 miliardi e rappresenta il 40% del totale stimato. Dietro c'è il Nord Est, ossia Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia: l’esposizione complessiva, in questo caso, è di 280 miliardi di Euro. Due regioni recentemente colpite da eventi alluvionali come l'Emilia Romagna e la Toscana, avrebbero un'esposizione da 150 miliardi per l'Emilia e 80 miliardi.

La nuova direttiva, se passa in legge di Bilancio, non solo obbligherebbe le imprese ad assicurarsi ma solleverebbe nuovi interrogativi sul modo in cui le compagnie assicurative dovranno adattarsi a questa imposizione normativa: e comunque, le compagnie assicurative dovranno stimare l’esposizione del proprio portafoglio-imprese in termini sia di esposizione al rischio che di opportunità di business.

"L'obbligo di assicurazione segna una svolta significativa nel settore assicurativo italiano -sottolinea Andrea Ziglioli di Mbs Consulting, società di consulenza appartenente al gruppo Cerved-. Le compagnie assicurative sono chiamate a rivedere il proprio business model, sviluppando strategie innovative per affrontare una nuova era di responsabilità e gestione del rischio. L’esposizione stimata in 1.700 miliardi di euro mostra chiaramente la portata di questa trasformazione. A nostro avviso le compagnie dovranno muoversi velocemente in un contesto normativo e informativo non ancora stabilizzato, per affrontare in modo strategico questa variazione di contesto e per cogliere le migliori opportunità di mercato"