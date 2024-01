Legge di Bilancio, 300 milioni di euro per sostenere l'agricoltura

Istituito un fondo per le emergenze in agricoltura con 300 milioni di Euro e potenziato la 'Card dedicata a te', che passa da 500 a 600 milioni di Euro. Sono queste le due misure di maggior spicco nella Legge di Bilancio approvata dal parlamento secondo quanto riporta un comunicato del ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare.

"Dopo aver ottenuto il raddoppio delle risorse del Pnrr per il comparto agricolo, con la legge di Bilancio confermiamo la centralità del mondo agricolo -aggiunge la nota citando le parole del ministro Francesco Lollobrigida-. Introduciamo importanti novità e, allo stesso tempo, confermiamo e potenziamo alcune misure. Abbiamo puntato su azioni puntuali per dare risposte concrete a un settore che risulta, sia a livello nazionale sia internazionale, sempre più strategico. Vogliamo rafforzare la competitività dei nostri prodotti e delle nostre filiere, che tengono alto il nome del Sistema Italia nel mondo, sinonimo di eccellenza e qualità".

Tra le misure per il comparto, il Fondo per le emergenze in agricoltura è finalizzato per interventi in situazioni di crisi di mercato, sostenendo gli investimenti delle imprese che operano nell'ambito agricolo, agroalimentare, zootecnico e in quello della pesca e dell'acquacoltura: la dotazione finanziaria è di 100 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2024-2025-2026.

La Card dedicata a te è stata rifinanziata con un aumento di risorse pari a 100 milioni di Euro e con la legge di Bilancio diventa strutturale: l'importo caricato sulla card sarà di circa 460 Euro a famiglia: oltre ai 382,50 Euro già previsti per l'acquisto di generi di prima necessità, infatti, si aggiungeranno 77,20 Euro previsti dal bonus benzina.

"Questo provvedimento, che mostra un'innovativa collaborazione tra ministeri non solo conferma la sinergia messa in atto tra i dicasteri dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ma ribadisce la volontà di aiutare le famiglie che vivono un momento di difficoltà economica -spiega il ministro-. Allo stesso tempo, questo provvedimento rappresenta un sostegno alle filiere produttive italiane, un contributo alla crescita sia dei consumi interni sia del sistema economico nazionale".

"Abbiamo inoltre rifinanziato anche il fondo indigenti -prosegue Lollobrigida- con 50 milioni di Euro, per sostenere le fasce più deboli e stanziato circa 100 milioni di Euro per la gestione e la copertura dei rischi in agricoltura".

Ismea, sottolinea la nota del ministero, distribuirà finanziamenti, fino a un massimo del 50%, dedicati alle piccole e medie imprese del settore ortofrutticolo: l'importo massimo è di 30 mila Euro. L'inizio del rimborso è previsto a 24 mesi dalla data di erogazione, per 5 anni.

"Inoltre -conclude Lollobrigida-, è stato prorogato il rinvio della plastic tax e sugar tax. Il Governo Meloni non solo ha assicurato nuovi sostegni ma ha parificato le attività delle marinerie a quelle degli agricoltori: una misura storica, che testimonia la nostra attenzione nei confronti del comparto pesca".