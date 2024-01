Francia: allevatori alla prova del "clic"

Dal 1° gennaio, in Francia, gli allevatori possono dichiarare elettronicamente sul sito Télépac le richieste di sussidio per animali per la campagna 2024. Gli aiuti riguardano le seguenti categorie: pecore, capre, piccoli ruminanti in Corsica, bovini, vitelli in maternità e vitelli da allevamento biologico, con un premio per i piccoli ruminanti (dipartimenti d'oltremare).

I beneficiari hanno tempo fino al 31 gennaio 2024 per presentare online le loro richieste di aiuti per ovini, caprini o piccoli ruminanti (nella Francia metropolitana e all'estero). Per gli aiuti ai bovini e agli aiuti per i vitelli in fase di maternità e per i vitelli da allevamento biologico, la dichiarazione online sarà aperta fino al 15 maggio 2024.

Per quanto riguarda la dichiarazione elettronica per gli aiuti allo sviluppo e al mantenimento del bestiame da latte (solo per i dipartimenti d'oltremare), sarà possibile dal 1 marzo al 17 giugno 2024. Per beneficiare di questo aiuto è obbligatoria la dichiarazione elettronica. Sul sito del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare sono disponibili le domande più frequenti per supportare al meglio gli agricoltori in questo processo.