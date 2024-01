Germania devastata dalle alluvioni

In Germania, l'inverno non è stato particolarmente freddo. In compenso le precipitazioni piovose sono state abbondanti. Fin troppo abbondanti, al punto che si stimano danni ingenti, in particolare all'agricoltura e alle zootecnia, specie in Bassa Sassonia, e, in parte, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ne sud della Sassonia-Anhalt, nel nord della Turingia e nella Baviera orientale. L'acqua ha divelto molte recinzioni e barriere di ogni tipo, con immagini impressionanti diffuse in video che hanno fatto il giro del mondo.

Il ministro dell'Interno della Bassa Sassonia Daniela Behrens si mostra molto realista: "Abbiamo ancora giorni difficili davanti a noi per combattere questa alluvione", ha dichiarato. "Purtroppo lì i livelli dell’acqua stanno nuovamente crescendo". In questo Land ormai scarseggiano di sacchi di sabbia per rafforzare gli argini, rendendo così necessario l'aiuto ad altri lander: dalla Renania settentrionale-Vestfalia ne sono arrivati circa 500.000, dal Meclemburgo-Pomerania 330.000, dallo Schleswig-Holstein circa 250.000, sacchi dall'Assia circa 400.000.

Sempre in Bassa Sassonia sono arrivati aiuti anche dalla Francia, con l'invio di un sistema di argini mobili lungo circa 1,2 chilometri. "A causa del cambiamento climatico in futuro vedremo sicuramente altri tipi di inondazioni", ha dichiarato a Deutschlandfunk Ralf Merz, idrologo presso il Centro Helmholtz per la ricerca ambientale di Halle. "Eventi di piena così prolungati in futuro si verificheranno sicuramente più spesso". Uno scenario che solleva seri interrogativi per la Croce Rossa tedesca, colta impreparata nell'emergenza, specie in termini di attrezzature.