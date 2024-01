Starbucks, rivoluzione green: al bar con la tazza personale

Rivoluzione green in casa Starbucks. Il marchio ha deciso di accettare tazze riutilizzabili per le ordinazioni negli Stati Uniti e in Canada. E così, tutti i clienti degli Starbucks Store gestiti dall'azienda e di quelli autorizzati nelle due nazioni possono ora utilizzare la loro tazza personale pulita quando ordinano al bar, al drive-thru o quando ordinano in anticipo con l'app Starbucks. Poiché la maggior parte delle bevande Starbucks viene consumata on-the-go, questa novità già ribattezzata "pietra miliare" apre una grande opportunità per i clienti di scegliere i prodotti riutilizzabili e sostiene l'impegno di Starbucks a ridurre i rifiuti del 50% entro il 2030.

Come funziona l'idea è presto detto. I clienti dei negozi aderenti negli Stati Uniti e in Canada che porteranno una tazza pulita e personale riceveranno uno sconto di 0,10 dollari sulla loro bevanda e, negli Stati Uniti, i membri di Starbucks Rewards riceveranno 25 Stelle Bonus.

Nella caffetteria i clienti, al momento dell'ordinazione, diranno al barista che hanno portato la loro tazza personale, consegnandola al barman: i clienti che scelgono di sedersi e rimanere in caffetteria possono anche richiedere una tazza riutilizzabile in ceramica o in vetro, nella maggior parte dei negozi.

Nel drive-thru, al momento dell'ordinazione, i clienti ordinano la loro bevanda come di consueto e comunicano al barista di aver portato la propria tazza: allo sportello di ritiro, i baristi raccoglieranno la tazza personale del cliente senza coperchio utilizzando un contenitore senza contatto per garantire igiene e sicurezza. La bevanda verrà restituita nello stesso modo.

Se, invece, i clienti ordinano tramite l'app Starbucks, per prima cosa devono premere il pulsante "Personalizzazione", quindi selezionare "Tazza personale" nel menu e continuare a ordinare come di consueto: quando arrivano in negozio, i clienti si mettono in contatto con il barista nell'area di ritiro e consegnano la tazza personale pulita senza coperchio. Il barista restituirà la bevanda in un contenitore senza contatto.

"In Starbucks immaginiamo un futuro in cui ogni bevanda possa essere servita in una tazza riutilizzabile -sottolinea Michael Kobori, chief sustainability officer di Starbucks-. Offrire ai clienti più opzioni per utilizzare una tazza personale quando visitano Starbucks segna un progresso tangibile verso il futuro. Sappiamo che i nostri clienti hanno a cuore il pianeta e ora possono unirsi a noi nei nostri sforzi per dare più di quanto prendiamo, indipendentemente da come ordinano".

Con questa iniziativa la catena diventa, sia negli Stati Uniti che in Canada, la prima caffetteria a offrire ai clienti la possibilità di utilizzare la propria tazza personale quando ordinano via cellulare. L'iniziativa fa parte di un più ampio movimento culturale che l'azienda sta portando avanti per orientarsi verso i prodotti riutilizzabili e allontanarsi dalla plastica monouso, rendendo conveniente per i clienti l'utilizzo della propria tazza personale per ogni visita.

"Come sappiamo, la tazza più sostenibile è probabilmente quella che già si possiede -spiega Kate Daly, amministratore delegato e responsabile del Centro per l'economia circolare di Closed Loop Partners-. Portare la propria tazza nei negozi è un passo fondamentale per ridurre i rifiuti di imballaggi monouso. Starbucks è un leader in questo lavoro, essendo il primo rivenditore nazionale di dimensioni tali da offrire l'ordinazione di tazze personali in tutti i canali, compreso l'ordine mobile".

Sulla base di un test di successo sulle tazze personali effettuato la scorsa primavera in 200 negozi drive-thru del Colorado, i partner dei negozi Starbucks hanno informato e contribuito a co-progettare le tazze riutilizzabili personalizzate che tutti i negozi utilizzeranno per trasferire gli ordini alle tazze personali. Da 30 anni Starbucks sostiene le opzioni di tazze riutilizzabili e negli ultimi anni ha condotto più di 20 test di riutilizzo nei punti vendita di tutto il mondo e altri sono previsti per l'anno prossimo.