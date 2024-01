Pasti sugli aerei: i passaggeri Emirates verso il vegano?

In concomitanza con il picco di interesse globale per il Veganuary, un'iniziativa che nell'ultimo decennio ha evidenziato i benefici di una dieta vegana, Emirates ha notato un'impennata del 40% nella richiesta di pasti a base vegetale da parte dei clienti. Per soddisfare questa crescente domanda anche nel 2024, la compagnia emiratina introdurrà una serie di nuovi piatti vegani a bordo degli aerei e all’interno delle lounge nel corso di quest'anno, aggiungendo ancora più piatti alla sua “proposta vegana” di oltre 300 ricette a base vegetale.

Pasti vegani della compagnia:

- Nel 2023 ha presentato più di 300 ricette vegane a rotazione in 140 destinazioni, rispetto alle 180 ricette del 2022. Sempre nel 2023, ha servito a bordo più di 450.000 pasti a base vegetale, in aumento rispetto ai 280.000 pasti a base vegetale serviti nel 2022.

- Il consumo di pasti vegani è cresciuto del 40% su base annua, in linea con il volume dei passeggeri, ma in alcune regioni il consumo ha superato la crescita del volume dei viaggiatori - come l'Africa, con un aumento del 4%, il Sud-Est asiatico, con un aumento del 5%, e il Medio Oriente, che ha registrato un aumento significativo del 34%.

- L'aumento maggiore del consumo di pasti vegani si è verificato in Economy Class. Aumenti significativi sono stati registrati in particolare sulle rotte Emirates verso Cina, Giappone e Filippine.

- Anche molti membri dell'equipaggio di cabina -puntualizza il vettore aereo-, stanno abbracciando una dieta a base vegetale, con l’introduzione dei pasti vegani a loro riservati da parte della compagnia a partire dal 2018.

Emirates e la cucina vegana in tutte le classi

"In Economy Class, i passeggeri dell'aviolinea possono assaporare piatti come la crêpe di ceci ripiena di concassé di carote, peperoni, funghi e pomodori, sperimentare una frittata di zucca; assaggiare il tofu tikka masala o gustare un sostanzioso stufato di ceci e cavolo nero con riso pilaf al prezzemolo e spinaci novelli. I deliziosi dessert vegani in Economy includono una mousse di cocco con composta di mango, una torta di banane con crumble al cioccolato o un budino al cioccolato con spolverata di cacao", riporta una nota del vettore aereo.

"Nella Premium Economy Class -prosegue-, ai clienti che scelgono la cucina vegana verranno serviti piatti nutrienti e deliziosi come il curry di jackfruit con riso basmati, o un ricco stufato di castagne e zucca, seguito da una leggera cheesecake al cioccolato e tofu o da un morbido e soddisfacente parfait di lamponi con un tocco di composta di arance. In Business Class, viene offerta una gamma di piatti eleganti e curati creativamente, tra cui cavolfiore arrostito con cereali, pera caramellata e pesto di levistico o tagliatelle con un caldo ragù di tofu asiatico e funghi shitake. I clienti che hanno spazio per il dessert possono gustare una torta tropicale al cocco e ananas o una cheesecake al cioccolato fondente e composta di fragole.

In First Class potranno gustare ricette della cucina vegana eccezionalmente curate, come la torta di polenta cremosa con ragù di funghi al timo, spinaci saltati e irrorati da un ricco sughetto di verdure. I piatti che offrono un'esplosione di sapori sofisticati includono melanzane al curry con riso al carbone e patate alla curcuma, con un accenno di chutney di cocco e menta. I dessert presentano contrasti curati, tra cui l'asprezza del rabarbaro mitigata dalle fragole, dalla crema Chantilly e dalla tuille di lamponi, o un'invitante cioccolata calda, con salsa al caramello salato e crema di anacardi montata", rincara la compagnia.Tra qualche mese, Emirates lancerà una selezione di nuovi piatti e nuovi snack vegani come i muffin alla frutta e la pizza vegana, e una serie di deliziosi dessert tra cui la torta al cioccolato e noci, la torta al pistacchio e la torta tonka al lampone.

Le opzioni vegane possono essere preordinate a bordo e ordinate direttamente in First Class, oltre che nelle lounge. I clienti possono richiedere pasti vegani su tutti i voli del vettore e in tutte le classi di viaggio fino a 24 ore prima della partenza. I prodotti usati sono di alta qualità, assicura, provenienti da ogni angolo del mondo.

Emirates serve pasti vegani fin dagli anni Novanta. Inizialmente i requisiti vegani erano concentrati su rotte specifiche come Addis Abeba, dove i pasti a base di vegetali sono richiesti in alcuni periodi dell'anno da coloro che praticano la fede ortodossa etiope, o in tutte le regioni in cui più fedi incoraggiano una dieta a base vegetale. Negli ultimi anni, tuttavia, i piatti vegani stanno rapidamente guadagnando popolarità sulle rotte statunitensi, australiane, alcune europee e asiatiche; in particolare l'interesse per i piatti vegani è aumentato negli ultimi dieci anni.