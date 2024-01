Agricoltori Germania: von der Leyen auspica un "dialogo costruttivo"

Nella trattativa tra governo e agricoltori tedeschi, Ursula von der Leyen si propone nel ruolo di mediatore. Mentre non si placa la protesta per il rincaro carburanti, con centinaia di trattori giunti a Berlino nei giorni scorsi (leggi notizia EFA News) il presidente della Commissione Europea è entrato in argomento alla Camera di commercio di Stade per la regione tedesca dell'Elba-Weser, proprio nel momento in cui, fuori dalla sala, stazionavano ulteriori agricoltori scontenti.

"Fuori è un po' rumoroso, penso che sia giusto - ha commentato von der Leyen -. Qui da noi ognuno può esprimere la propria opinione e rappresentare i propri interessi. Capisco molte delle preoccupazioni dei nostri agricoltori. Hanno buoni argomenti dalla loro parte. Garantiscono la nostra sicurezza alimentare, vogliono in cambio un reddito ragionevole. E hanno bisogno di certezza nella pianificazione del loro lavoro. Per questo circa un terzo dell'intero bilancio europeo è riservato ai pagamenti all'agricoltura".

Secondo il presidente della Commissione Ue, "protezione del clima e digitalizzazione sono parole chiave": si tratta, ha detto, di "grandi sfide" e "dobbiamo superarle insieme". In nome di un "dialogo strategico insieme all'agricoltura e all'intera filiera", von der Leyen ha sollevato alcune domande: "Come possiamo garantire che gli agricoltori continuino a guadagnarsi da vivere in futuro grazie al loro prezioso lavoro? Come possiamo migliorare l'impronta ambientale del settore? In che modo l'agricoltura può trarre vantaggio dai progressi tecnologici? Ad esempio, la tecnologia satellitare, i veicoli autonomi, la tecnologia dei droni per l'analisi del suolo. Cosa possiamo fare per garantire che i prodotti agricoli 'made in Europe' rimangano competitivi a livello globale?".

Von der Leyen ha auspicato un "dialogo costruttivo", in modo da "chiarire insieme queste questioni importanti e legittime per gli agricoltori", ai quali, in conclusione, ha detto: "Parlate tra di voi. Siamo d'accordo: attacchi, odio e violenza non trovano posto nella nostra democrazia".