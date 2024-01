Valfrutta Fresco: cambio al vertice

Enrico Bucchi è il nuovo direttore generale di Valfrutta Fresco: già direttore commerciale dell’azienda specializzata in ortofrutta premium 100% made in Italy, Bucchi raccoglie il testimone da Stefano Soli che ha ricoperto questo ruolo dal 2017, mantenendolo fino al raggiungimento dell’età della pensione. Un cambio al vertice nel segno della continuità per una delle realtà leader del settore: pianificato da tempo e voluto dalla proprietà, l’avvicendamento è stato preceduto da un lungo periodo di lavoro in sinergia e condivisione di strategie fra i due dirigenti.

“Faccio i miei migliori auguri a Enrico Bucchi - commenta il Presidente di Valfrutta Fresco, Raffaele Drei -. Con questo passaggio di consegne affidiamo al nuovo direttore un’azienda solida e in crescita, che ha superato recentemente i 21 milioni di euro di fatturato. Nel corso degli ultimi anni Valfrutta Fresco si è affermato come uno dei marchi principali del mondo del fresco, consolidando la propria presenza nella Distribuzione moderna e nei canali tradizionali, emergendo per dinamicità e capacità di innovazione, nonostante le difficoltà ben note del settore ortofrutticolo. Difficoltà che non hanno impedito a Valfrutta Fresco di puntare in alto e di affermarsi, come dimostrano anche recenti analisi di mercato, come brand leader, portando però sempre valore al mondo della produzione. Oggi riteniamo che ci siano, per un marchio così identitario come quello di Valfrutta Fresco, ancora ampi margini di crescita e auspichiamo da parte del nuovo direttore un nuovo e ancor più dinamico impulso alla valorizzazione dei prodotti, in particolare dei soci. Ringrazio, anche a nome di tutto il CdA, Stefano Soli per il lavoro svolto in questi anni: valuteremo con piacere la possibilità di mantenere un rapporto di collaborazione su specifici progetti”.

“Oggi raccolgo un’eredità importante - commenta il nuovo direttore generale Enrico Bucchi -: assumere questo ruolo è una grande sfida e ringrazio la proprietà e il CdA per la fiducia di cui mi hanno investito. Nel corso dell’ultimo anno io e Stefano Soli abbiamo lavorato fianco a fianco con un obiettivo chiaro: proseguire, nel segno della continuità, il percorso di valorizzazione del marchio Valfrutta Fresco e delle produzioni dei soci agricoltori. Un marchio che è sinonimo di qualità e italianità e che, anno dopo anno, ha saputo portare valore lungo tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, proiettando lo sguardo sempre in avanti, anticipando le tendenze del mercato e offrendo al consumatore prodotti top, dalle caratteristiche organolettiche superiori, innovativi e 100% made in Italy”.