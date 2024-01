Ue, 126 milioni di aiuti di Stato alla Romania per i traffici nei porti

La Commissione europea ha approvato ieri 11 gennaio una serie di aiuti di Stato alla Romania da 126 milioni di Euro. La misura facilita i flussi commerciali da e verso l'Ucraina, in linea con gli obiettivi del piano d'azione dell'UE "Solidarity Lanes". I soldi, infatti, servono a sostenere i porti che devono far fronte all'aumento dei flussi commerciali dovuto alla guerra della Russia contro l'Ucraina.

La misura sarà in parte finanziata con i fondi di coesione dell'Ue e contribuirà al funzionamento delle corsie di solidarietà Ue-Ucraina facilitando i flussi commerciali da e verso l'Ucraina. Il regime appena approvato durerà fino al 31 dicembre 2024 e prevede aiuti, sotto forma di sovvenzioni, fino a 10 milioni di Euro che vengono destinati alle imprese logistiche attive nei porti marittimi e interni rumeni situati:

al confine orientale dell'Ue (Costanza, Galati, Giurgiu);

sul Canale Danubio-Mar Nero (Poarta Alba, Midia e Navodari);

sul Canale di Sulina;

nei porti "satellite" di Costanza (Midia e Mangalia).

L'aiuto, non può superare il più basso dei seguenti importi: 10 milioni di Euro per beneficiario; il deficit di finanziamento o il 65% dei costi ammissibili del progetto. Il nuovo regime di aiuti arriva dopo che la Romania ha notificato alla Commissione europea i suoi piani per sostenere le imprese attive in alcuni porti rumeni affinché investano in strutture aggiuntive di movimentazione o stoccaggio per la lavorazione di merci deviate dalle loro normali rotte commerciali a causa della guerra della Russia contro l'Ucraina e del crollo delle rotte marittime dirette di esportazione dell'Ucraina.

La Commissione ha constatato che "l'aiuto è necessario e appropriato per attivare l'investimento, che non avrebbe potuto essere realizzato senza l'aiuto in quanto né un investitore di mercato né un istituto finanziario l'avrebbero finanziato a condizioni commerciali a causa delle incertezze legate alla guerra in Russia e della natura temporanea dei flussi commerciali che essa ha creato".

"Questo programma da 126 milioni di Euro consentirà alla Romania di ridurre i colli di bottiglia creati dall'improvvisa ondata di merci in arrivo nei porti della costa del Danubio e del Mar Nero -spiega Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo responsabile della politica di concorrenza-. L'aiuto sosterrà gli operatori portuali nel trattamento e nello stoccaggio delle merci in coda, riducendo così il blocco causato dalla guerra della Russia contro l'Ucraina. Ciò contribuirà al piano d'azione dell'Ue 'Solidarity Lanes' senza distorcere indebitamente la concorrenza nel mercato unico".