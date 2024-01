Nestlè Vietnam, 100 mln di dollari per ampliare la produzione di caffè

Investimento "strategico" per Nestlé Vietnam che ha deciso di destinare 100 milioni di dollari per ampliare le capacità produttive del suo stabilimento di caffè di Tri An, nella provincia meridionale di Đồng Nai. Secondo il comunicato ufficiale della multinazionale, l'investimento "contribuirà ad aumentare la capacità di soddisfare la crescente domanda di caffè, rendendo il mercato vietnamita un centro per la produzione e la fornitura di caffè ad alto valore per i mercati nazionali e mondiali".

Lo stabilimento di Tri An attualmente esporta in oltre 29 Paesi del mondo prodotti tra cui marchi come Nescafé, Nescafé Dolce Gusto e Starbucks: dalla sua fondazione nel 2011, Nestlé ha investito più di 500 milioni di dollari in questo stabilimento. Nestlé in Vietnam ha sei stabilimenti operativi specializzati in caffè, bevande al malto di cacao, ausili per la cottura e acqua: con una presenza quasi decennale nel Paese, impiega attualmente circa 3.000 persone.

D'altra parte, il Vietnam, attualmente il secondo produttore ed esportatore di caffè al mondo, svolge un ruolo fondamentale nelle operazioni di approvvigionamento di Nestlé. Ad oggi, il gruppo ha investito quasi 830 milioni di dollari attraverso Nestlé Vietnam Co., Ltd. con 4 stabilimenti e 2 centri di distribuzione: nella sola provincia di Dong Nai, l'azienda gestisce 3 stabilimenti, tra cui Nestlé Tri An, considerato uno dei più grandi stabilimenti di produzione in Vietnam e una delle fabbriche di lavorazione del caffè più moderne in termini di dimensioni e tecnologia nella regione. Attualmente, la fabbrica produce prodotti con marchi come Nescafè, Nescafé Dolce Gusto, Nespresso, Starbucks e Blue Bottle.

"Il nuovo progetto è una testimonianza dell'impegno di investimento a lungo termine di Nestlé in Vietnam -sottolinea Binu Jacob, direttore generale di Nestlé Vietnam-. Si prevede che quando il progetto entrerà in funzione, la capacità della fabbrica aumenterà, soddisfacendo la domanda dei consumatori del mercato interno e sfruttando efficacemente il potenziale di esportazione. Allo stesso tempo, attraverso questo progetto, speriamo anche di creare molte opportunità di lavoro e di continuare ad espandere le attività di investimento a lungo termine in Vietnam, contribuendo allo sviluppo economico sostenibile e alla prosperità del Paese”.

Oltre a investire nella tecnologia di produzione, la fabbrica Nestlé Tri An diventa "pioniera" nello sviluppo sostenibile: ogni anno, infatti, lo stabilimento di Tri An può ridurre più di 14.000 tonnellate di emissioni di CO 2 durante la lavorazione del caffè. Inoltre, il 100% dei fondi di caffè dopo la produzione vengono riutilizzati dalla fabbrica come materia prima per le biomasse. Anche le acque reflue del processo di produzione vengono trattate, riciclate e riutilizzate nella caldaia, aiutando lo stabilimento a risparmiare oltre 112.000 m3 di acqua l'anno.

In quest'ottica, nel 2011 l'azienda ha avviato il Nescafé Plan, un programma di sostenibilità volto a promuovere uno sviluppo responsabile del caffè. Implementato negli altopiani centrali del Vietnam, il programma sostiene attivamente gli agricoltori nell'adozione di pratiche agricole sostenibili, facilita il ringiovanimento delle piantagioni di caffè attraverso la distribuzione di piantine di alta qualità e promuove la conservazione delle risorse idriche e della biodiversità.