Inalca F&B accelera la crescita internazionale con una "Casina" cinese

È un "ambizioso" piano di investimenti quello appena varato da Inalca Food & Beverage (Gruppo Cremonini) che intende rafforzare la presenza in Cina, a Hong Kong, oltre a completare un complesso round di acquisizioni in Australia. Ne dà notizia la stessa società di Castelnuovo Rangone (Modena) controllata da Inalca, specializzata nella distribuzione internazionale di prodotti alimentari made in Italy. L'azienda ha stretto un accordo con la famiglia Cascino per la creazione di una nuova Holding su Hong Kong, denominata Casina Ltd.

Inalca F&B detiene una partecipazione del 70%, e la famiglia Cascino una quota per il restante 30%. La nuova società, oltre a rilevare tutte le attività cinesi gestite da Cascino, ha assorbito gli asset di IF&B in Cina, con le piattaforme distributive di Shanghai, Pechino, Zhongshan Dongguan e Chengdu.

La nuova realtà societaria consentirà pertanto di estendere il business a altre province della Cina con alto potenziale di crescita: parliamo delle province di Suzhou, Hangzhou, Nanjing, Wuxi, Ningbo, Wenzhou e altre città nelle province dello Jiangsu e dello Zhejiang.

“Con questa operazione IF&B ha l’opportunità di accelerare ulteriormente lo sviluppo nel mercato cinese, uno dei più interessanti e dinamici al mondo, in cui la domanda di prodotti di eccellenza della cucina italiana è in costante crescita -sottolinea Augusto Cremonini, ceo di IF&B-. Il know how e la capacità distributiva di Cascino ci permetterà di sviluppare al meglio le potenzialità di crescita, oltre a valorizzare i recenti investimenti nel segmento del food di alta gamma”.

Per Inalca Food & Beverage, questa acquisizione è l’ultima di una serie di operazioni mirate al consolidamento della società, uno dei leader nei mercati internazionali per la vendita e distribuzione di prodotti per la ristorazione italiana nel mondo: dall’acquisizione, lo scorso agosto, delle società House of Fine Foods di Hong Kong e House of Fine Foods Macao, fondate da Cristian Giancaterino e riconosciute a livello internazionale come punto di riferimento per la fornitura di prodotti di eccellenza per l’alta e altissima ristorazione, l'azienda modenese è passata al consolidamento della presenza in Australia, con il round di acquisizioni iniziato a marzo 2023 e concluso nel mese di ottobre sempre 2023, tramite la controllata Fresco Gourmet Pty, di tre marchi storici nel business del foodservice a Sidney: Di Leo Foods, Super Supreme e Napoli Food &Wines.

“Si tratta di acquisizioni -aggiunge Cremonini- che ci permettono di consolidare tatticamente la presenza sui mercati di Hong Kong e australiano, con un focus ulteriore su Macao. Realtà che, dopo anni di difficoltà dovuta al covid, è in ripresa esponenziale, e nella quale IF&B sarà in grado di marcare la differenza in termini di qualità e servizio. Le acquisizioni delle società House of Fine Foods sono l’ideale completamento a livello strategico delle nostre capacità di offerta, portando IF&B a livelli di performance fino a ieri impensabili”.