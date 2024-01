Ristorazione: mercato in forte crescita (+8,4%) nel 2023 su base annuale

L’Osservatorio permanente Confimprese-Jakala sull’andamento dei consumi nel mese di dicembre registra una lieve flessione del totale mercato sia pure in sostanziale pareggio a -0,3% su dicembre 2022.

I risultati complessivi del 2023 sono frutto del bilanciamento di un inizio positivo nei primi 5 mesi seguiti da chiusura anno in affanno. Il delta tra questi due andamenti porta a una crescita a valore del +3,9% del totale mercato sul 2022, articolata in un lieve positivo di abbigliamento-accessori a +2,1%, una solida performance della ristorazione a +8,4% e un sostanziale pareggio di altro retail a -0,1%.E’ importante integrare l’analisi dei dati a totale annuo con i confronti vs 2019 per poter tratteggiare in maniera esaustiva i contorni del bilancio del retail nel 2023. Dal confronto con il pre-covid emerge un generale peggioramento del quadro, con la buona prestazione del totale mercato che viene riparametrata al -3,7% vs 2019 e i trend di abbigliamento-accessori e ristorazione che vengono rivisti in maniera analoga. Se i due settori subiscono, infatti, uno scostamento relativo simile a quanto appena visto fra i dati vs 2022 e vs 2019, diverso è invece il quadro assoluto. Il -2,8% vs 2019 della ristorazione è indice di un settore comunque dinamico, mentre il pesante negativo di abbigliamento-accessori a sfiorare la doppia cifra -9,2% rende necessarie delle riflessioni sulla competitività del comparto.

La fotografia dai dati dei canali di vendita è nella sostanza la stessa. Spiccano le buone performance vs 2022 di centri commerciali +4,6%, outlet +5,5% e negozi di prossimità +5,6%. Buono anche l’andamento vs 22 delle high street a +3% e travel a +5% che risultano essere le location commerciali più solide nello sviluppo dei fatturati dal pre-covid, facendo segnare rispettivamente nel confronto con il 2019 un +0,9% e un +2,7% (migliore andamento tra i canali).

Sarà importante capire come si comporteranno i consumi nel mese di gennaio alla luce non solo di una faticosa partenza saldi a macchia di leopardo con le vendite in flessione del -5,6% nel primo week end, ma anche della situazione geo-politica sopra citata.

"Il 2023 chiude in positivo rispetto al 2022 – dichiara Alessandro Olivari, senior partner Jakala – grazie soprattutto alle buone performance dei primi mesi dell’anno, registrando livelli di fatturato del mercato retail in crescita, trainati in particolare dal settore ristorazione +8,4% rispetto al 2022. Bisogna, però, ponderare questi risultati positivi considerando le performance negative del 2022, che registrava un complessivo calo del fatturato del -7,4% rispetto al periodo pre-pandemico. Se guardiamo infatti allo scostamento del 2023 rispetto al 2019 rimaniamo ancora a -3,8%, confermando le difficoltà di ripresa dei consumi dovute alle congiunture macro-economiche che impattano sul potere di acquisto dei consumatori".