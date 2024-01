Erbe infestanti: un database sul passato per prevedere il futuro

Un nuovo database delle erbe infestanti potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere come sono stati gestiti i sistemi agricoli tradizionali nel corso della storia, oltre a fornire informazioni su come le tendenze globali come la crisi climatica potrebbero influenzare la resilienza dei nostri sistemi alimentari moderni. Tale database è il momento culminante di 30 anni di ricerca collaborativa tra archeologi ed ecologi delle Università di Sheffield e Oxford. Lo strumento cataloga quasi 1000 specie di erbe infestanti che crescono nei regimi agricoli tradizionali in Europa, Asia occidentale e Nord Africa.

La risorsa ad accesso aperto, creata e pubblicata da accademici che portano avanti il progetto di ricerca attraverso l'Archivio di ricerca dell'Università di Oxford, offre ai ricercatori di tutto il mondo l'opportunità di confrontare i dati archeobotanici con i sistemi agricoli "tradizionali". Il database cataloga i tratti funzionali delle infestanti che crescono tra i cereali arabili e le leguminose per tutte le 928 specie di erbe. Lo scopo iniziale del progetto era quello di poter confrontare i sistemi agricoli passati e presenti attraverso le erbe infestanti che crescono accanto ai seminativi.

“I dati offrono agli archeologi e agli ecologisti vegetali un modo per comprendere il passato e prevedere insieme il futuro", dichiara l’ecologo vegetale John Hodgson, che ha lavorato presso quella che oggi è la School of Biosciences dell’Università di Sheffield ed è stato coinvolto nella ricerca dagli anni ’90. “Negli ambienti agricoli moderni, dove le colture sono microgestite e tutto ciò che non è desiderato viene rimosso, può essere difficile monitorare i cambiamenti a lungo termine degli ambienti e delle specie vegetali. Quindi", prosegue lo studioso, "analizzando le popolazioni storiche di erbe infestanti, anziché le colture, i dati offrono ai ricercatori un modo unico per vedere ciò che è andato perduto e ciò che è stato guadagnato nel corso dei secoli".

“L’analisi dei dati ci consente di osservare quali tipi di piante hanno la capacità di adattarsi o potrebbero essere vulnerabili ai cambiamenti delle condizioni nei loro habitat", aggiunge Hodgson. "I dati affidabili di questa ricerca durata anni offrono il potenziale per comprendere la resilienza dei sistemi alimentari in un periodo di cambiamenti climatici, siccità e degrado del territorio, e per esplorare una narrazione per le questioni che il mondo si trova ad affrontare oggi in termini di produzione globale di cibo".

I modelli di dati contenuti nel nuovo pacchetto cercano di comprendere come si confrontano l’agricoltura a basso input (estensiva) e l’agricoltura arabile ad alto input (intensiva), che offre una risorsa gratuita agli accademici per comprendere la natura della coltivazione delle colture nei siti di ricerca sul campo, incluso ciò che i lavoratori stavano investendo nelle pratiche agricole in un dato momento e cosa questo potrebbe dire sui siti e sulle loro popolazioni.