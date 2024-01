Cambio al vertice di Rancilio group

Massimiliano Bizzarri è il nuovo ceo di Rancilio Group, storica l'azienda di Villastanza di Parabiago (Milano) che dal 1926 produce macchine per caffè professionali, parte del gruppo Ali Group. Bizzarri succede nel ruolo a Ruggero Ferrari che ha guidato l'azienda negli ultimi quattro anni.

Bizzarri, 54 anni, è laureato in Ingegneria Meccanica e vanta una lunga esperienza in gruppi industriali multinazionali operanti in diversi settori di business: dall’automotive al food processing equipments.

Approdato in Ali Group nel settembre 2023 come senior vice president Emea Apac ha ricoperto ruoli apicali in Interpump Group come presidente di divisione (pompe e food processing equipments) e presso Gea Group come Business Unit ceo (pasta ed extruded products).

“Accolgo con grande entusiasmo questa nuova sfida e ringrazio sia Ali Group per la fiducia accordatami che Ruggero per lo splendido lavoro fatto negli ultimi anni -sottolinea il nuovo ceo Bizzarri-. Metterò a disposizione dell’azienda tutta l’esperienza che ho maturato nel mio percorso professionale, sicuro che insieme riusciremo a raggiungere nuovi traguardi e accompagnare Rancilio Group verso una nuova fase di trasformazione ed espansione”.

“È stato un privilegio -sottolinea a sua volta l'ad uscente Ferrari- guidare Rancilio Group in un periodo di grandi cambiamenti a livello globale e sono orgoglioso dei risultati che abbiamo raggiunto in questi quattro anni. Ho deciso di lasciare il gruppo per motivi familiari e per dedicarmi a nuovi obiettivi professionali”.