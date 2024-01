Unilever, tagli in Germania: il sindacato non ci sta

Uno shock. Così il sindacato tedesco Ngg Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (Sindacato del settore alimentare, delle bevande e della ristorazione) ha definito la notizia secondo cui Unilever starebbe tagliando metà dei posti di lavoro nella fabbrica di Auerbach, dove si producono alimenti tra cui zuppe istantanee a marchio Knorr, piatti pronti e crostini.

"Durante una riunione del personale presso lo stabilimento di zuppe Knorr di Auerbach -spiega il comunicato ufficiale del sindacato-, all'ora di pranzo, l'azienda alimentare britannica ha annunciato che effettuerà tagli significativi. Più della metà degli attuali 175 dipendenti sarà licenziata e tre linee di produzione saranno smantellate entro ottobre 2024. Il sindacato NGG ha annunciato resistenza".

"Non accetteremo la chiusura a rate -afferma Thomas Lißner del NGG di Dresda-Chemnitz, il distretto da cui dipende Auerbach, in Sassonia-. I dipendenti hanno lavorato duramente per l'azienda per decenni, impegnandosi al massimo della capacità durante la pandemia di coronavirus. Ora l'azienda vuole separarsi dalla forza lavoro un po' alla volta per motivi di redditività. Non lo accetteremo".

"Knorr Auerbach: tutti restano a bordo -aggiunge Lißner-. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, faremo pressione: la sede centrale dell'azienda ad Amburgo o a Rotterdam deve rivedere la propria decisione e sviluppare alternative".

"Insieme al consiglio di fabbrica, ai dipendenti e ai politici locali -prosegue la nota del sindacato-, "il NGG intende lanciare nelle prossime settimane una campagna per preservare l'intero sito ed esercitare pressioni sull'azienda". Lißner sottolinea che il volume degli ordini di zuppe in confezione è in calo da anni tuttavia, dice, "la direzione dell'azienda non è riuscita a riorganizzare il sito produttivo. Il compito -aggiunge il sindacalista- è quello di sviluppare ulteriormente il sito invece di liquidarlo. La direzione dovrebbe dedicare le proprie energie a questo scopo, invece di limitarsi a tagliare".

Nel sito di Auerbach si producono alimenti da oltre 70 anni: i prodotti principali sono bustine e zuppe e confezioni per i consumatori sfusi. Il gruppo alimentare Unilever ha rilevato lo stabilimento di Auerbach nel 2000. Unilever è uno dei maggiori gruppi alimentari del mondo. "Da anni gli stabilimenti del gruppo sono sottoposti a pressioni per generare rendimenti e ogni anno vengono versati miliardi agli azionisti", conclude il comunicato del sindacato.









