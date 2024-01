Germania: 1 mld euro per benessere animale da Ue

Ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato due programmi tedeschi con un budget totale di circa 1 miliardo di euro per migliorare gli standard di benessere degli animali nell'allevamento del bestiame, in particolare dei suini. Le misure contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’UE relativi al Green Deal europeo, alla politica agricola comune e alla strategia Farm to Fork.

La Germania ha notificato alla Commissione l'intenzione di introdurre due programmi con un bilancio totale di circa 1 miliardo di euro per sostenere gli allevatori in: 1) investimenti per migliorare i siti di allevamento dei suini; 2) attuazione di pratiche di gestione per migliorare gli standard di benessere dei suini. Entrambi i regimi potrebbero essere estesi in futuro ad animali diversi dai suini. I programmi sono aperti agli allevatori di piccole e medie dimensioni in Germania.

Nell’ambito del primo programma da 675 milioni di euro, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette che copriranno fino al 60% dei costi di investimento ammissibili per il miglioramento dei siti di allevamento dei suini per migliorare gli standard di benessere. Ciò include miglioramenti alle condizioni di vita (come l’accesso al clima esterno o possibilità di raffreddamento), nonché limiti alla densità del bestiame e alle emissioni di CO2. Tale primo programma durerà fino alla fine del 2030.

Nell’ambito del secondo programma da 325 milioni di euro, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette che copriranno fino all’80% dei costi aggiuntivi come risultato dell’allineamento delle pratiche di allevamento con metodi che forniscono standard di benessere più elevati (come foraggio grezzo e lettiera extra ed elettricità per la ventilazione e raffreddamento). Questo programma durerà fino alla fine del 2031.

La Commissione ha valutato i regimi di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di determinate attività economiche a determinate condizioni, e nell'ambito del programma 2022 Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.