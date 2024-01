Francia. Agricoltori in piazza: il governo promette aiuti

A Parigi si ripete il copione già visto a Berlino. Le richieste degli agricoltori sono particolarmente intransigenti e il governo si vede costretto non a semplici compromessi ma a una vera e propria marcia indietro. Lo stesso primo ministro Gabriel Attal, trovatosi subito nell'occhio del ciclone a poche settimane dal suo insediamento, come preannunciato (leggi notizie EFA News) ha illustrato il suo pacchetto di proposte agli agricoltori francesi.

In sintesi, il governo è disposto a modificare la propria linea come segue: più sussidi, meno burocrazia, e - novità probabilmente più rilevante - più protezionismo. Secondo Attal, “ci deve essere un’eccezione agricola francese”, pertanto serve “una azione risoluta per la sovranità agricola”. Oltre alla menzionata deburocratizzazione, il premier ha indicato un possibile schema da seguire: “Nell’Alta Garonna, in poche riunioni, la scorsa settimana il prefetto e gli agricoltori si sono trovati d’accordo sull’abrogazione di quattro decreti prefettoriali. Questa logica è estesa da questa settimana all’insieme dei dipartimenti francesi”. Si profilano, inoltre, un “fondo di emergenza per i viticoltori” e l'implementazione di un “sistema” anti-inflazione per gli allevatori. Quanto ai sussidi della Pac, saranno versati entro il 15 marzo.

Segnali chiari in questa direzione arrivano dal presidente Emmanuel Macron, che durante la sua visita ufficiale in Svezia ha sottolineato: “Senza la Politica agricola comune (Pac) i nostri agricoltori non avrebbero reddito, molti di loro non potrebbero vivere”. Al tempo stesso, però, Macron ha impresso un'inversione di rotta piuttosto radicale con il rigetto di un'accordo tra Unione Europea e Mercosur (leggi notizia EFA News).

Permane, intanto, lo stato di mobilitazione degli agricoltori, con otto posti di blocco lungo le autostrade intorno a Parigi. Imponente il dispiegamento di forze dell'ordine, con la gendarmeria che schierato i suoi blindati a Sud della Capitale. All'ingresso dell'aeroporto di Tolosa, alcuni dimostranti hanno incendiato balle di fieno.