Bayer: a Fieragricola va in scena l'innovazione a tutto campo

Bayer partecipa a Fieragricola, la rassegna internazionale di agricoltura in programma a Veronafiere da oggi fino al 3 febbraio 2024. Numerose le innovazioni in campo digital che Bayer presenterà presso lo stand interattivo (E2) a Fieragricola Tech (pad. 11) dedicato all’innovazione e al digitale in agricoltura. Grazie al contributo degli esperti sarà possibile toccare con mano le ultime soluzioni tecnologiche che supportano quotidianamente gli agricoltori italiani nel migliorare la gestione dei loro campi attraverso l’offerta di una soluzione per ogni coltura.

Bayer sarà inoltre protagonista in occasione della consegna del "Premio Innovazione 2024", un’iniziativa promossa da Veronafiere, per valorizzare le soluzioni che presentino un contenuto innovativo distintivo sviluppate nel settore agricolo. Bayer ritirerà il premio "Foglie d’oro dell’innovazione" per “FieldView SprayKit”, l’innovativa soluzione digitale che verrà lanciata in occasione della fiera. La soluzione, ideata in collaborazione con il gruppo Nik, è una piattaforma IoT che ottimizza l'efficienza di applicazione dei prodotti fitosanitari e fornisce agli agricoltori una tecnologia sostenibile e a un prezzo competitivo. La cerimonia di premiazione si terrà a Fieragricola mercoledì 31 gennaio alle ore 15.00 in sala Puccini.

Bayer - spiegano dall'azienda - investe da anni nella digitalizzazione, con l’obiettivo di creare soluzioni che possano aiutare gli agricoltori a monitorare i propri appezzamenti, al fine di ottenere preziose informazioni per migliorare la gestione aziendale, l’accuratezza degli interventi risparmiando tempo e risorse.

In occasione di Fieragricola, il gruppo presenterà la sua pipeline di soluzioni digitali. Come Yield kit di FieldView, un sistema pronto all’uso per creare mappe di produzione da abbinare al sistema Climate FieldView Drive (l’unico strumento di agricoltura digitale in grado di raccogliere ed elaborare dati agronomici in tempo reale).

Altra soluzione è Nematool, il primo strumento digitale presente sul mercato per una gestione integrata e sostenibile dei nematodi (vedi articolo di EFA News). Si tratta di un sensore di precisione da applicare al terreno che, oltre a monitorare e migliorare la solarizzazione, misura i principali parametri fisici legati al ciclo dei nematodi.

ResiYou è una soluzione digitale per la gestione dei residui nei prodotti ortofrutticoli, disponibile su licenza per agricoltori, tecnici e Gdo. Si basa su modelli predittivi che sfruttano l'Intelligenza Artificiale (Machine Learning), integrando e ottimizzando l’uso di dati normativi per creare previsioni attendibili e utili lungo tutta la filiera.

GrapeVision è il Decision support system (Dss) che, sfruttando i dati meteorologici di campo e le informazioni scientifiche sulla biologia dei funghi patogeni (peronospora, oidio, botrite e black-rot), riesce a prevederne i cicli, determinando il livello di rischio fi-tosanitario durante ogni fase della stagione.

CroppingView è la piattaforma digitale di Bayer per la raccolta di dati di monitoraggio dellepopolazioni di cocciniglie su drupacee e vite e la realizzazione di reportistica. Il servizio è al momento disponibile su vite e drupacee in Emilia-Romagna e su vite in Puglia e sarà presto esteso alla regione Veneto; CroppingView prevede anche l’invio di newsletter per essere informati tempestivamente sugli ultimi aggiornamenti.

Infine, Colti-Bayer è la nuova App mobile a supporto di aziende agricole, consulenti, tecnici e rivenditori. Un tool digitale, smart ed intuitivo, grazie al quale sarà possibile consultare l’offerta integrata di Bayer e scoprire le caratteristiche delle varietà a marchio Seminis, delle soluzioni per la protezione delle colture e delle tecnologie digitali di Bayer Crop Science. Diverse modalità di ricerca dei contenuti, molteplici approfondimenti e possibilità di personalizzare la ricerca: questo e molto altro ancora a portata di smartphone.

Ricco anche il programma di Workshop con focus su mercato e meccanizzazione, biostimolanti e produttività, ruolo dei sistemi di supporto alla decisione.

Gli incontri (con partecipazione previa registrazione):

- Biostimolanti per migliorare la qualità e la produttività:1 febbraio dalle 10.00 alle 11.00 - Area Forum B Pad. 11. Focus esperto Bayer: cereali e prodotto Ambition Aktivator

- I dati per pianificare e decidere le attività di campo dai Dss alle banche dati sui mezzi tecnici in agricoltura, dai dati meteo alle mappe di prescrizione: 1 febbraio dalle 16.00 alle 17.30

- Area Forum B Pad. 11. Focus esperto Bayer: orticole e soluzione ResiYou

- Piccoli frutti, le regole per fare reddito: costi di produzione, mercato e meccanizzazione: 2 febbraio dalle 14.00 alle 15.00

- Area Forum A Pad. 5. Focus esperto Bayer: orticole e soluzione ResiYou

Bayer conferma il suo impegno nel supportare gli agricoltori attraverso un’agricoltura all’avanguardia che punti all’ Innovazione, alle Tecnologie digitali e alla Sostenibilità e in linea con la mission aziendale “Health for All, Hunger for None”.