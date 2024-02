Coop presenta 4 nuove linee specifiche per animali

Una proposta complessiva unica nel suo genere nel mondo della Gdo e già in arrivo sugli scaffali dei punti vendita.

Coop, tra le insegne leader della distribuzione italiana, ha presentato oggi a Milano quattro nuove linee specifiche per l'alimentazione di cani e gatti. Oltre 200 prodotti tutti già in arrivo nei punti vendita e nel circuito specializzato "Amici di casa Coop" (un circuito di 25 unità tra veri e propri punti vendita e corner dedicati). Tutti i prodotti sono stati elaborati con il supporto dell'Università degli Studi di Milano e in particolare del gruppo di lavoro presieduto dal professor Valentino Bontempo, specializzato in nutrizione e alimentazione animale. L’assortimento Coop inoltre risponde all'esigenza di una alimentazione specifica, tarata non sulla razza, ma sui singoli: il pet food si adatta così all'età, allo stile di vita e alle diverse necessità dell’animale domestico.

I padroni cercano prodotti specifici per garantire benessere e salute ai loro animali. A offrire risposte in base all’età, alla taglia, allo stile di vita, ai disturbi più comuni, ecco la linea “ES!GO”. Le crocchette con vitamine, sali minerali e nutrienti specifici supportano le esigenze diverse in base all’età del cane, ma anche alle sue caratteristiche fisiche, come peso e corporatura. “ES!GO Specialist” è studiato specificamente per supportare i più diffusi disturbi: gastrointestinali, delle vie urinarie, eccesso ponderale, ecc. Con i prodotti “ES!GO Specialist Single Animal Protein”, con un’unica fonte proteica animale, al centro dell’attenzione ci sono le sensibilità alimentari.

“Gourmet” è una delle parole chiave della linea “Plat du jour” composta di “piatti del giorno” (umido per cani e gatti).

Seguendo il fil rouge naturale, ecco la linea Imprinta, una sorta di ritorno alla natura con un’alimentazione corretta e bilanciata – secondo quanto riportato nel Codice di buona pratica di etichettatura degli alimenti per animali da compagnia-FEDIAF (federazione europea del pet food) – e superfood. Una linea che si articola in "Imprinta Natural", secco e umido per cane e per gatto, a base di ingredienti naturali, e "Superfood", secco e snack per cani, secco e umido per gatti, arricchiti di spirulina, melograno o mirtillo, fonte naturale antiossidanti benefici per gli animali.

Nel raddoppiare il suo assortimento pet, Coop ha rinnovato anche la classica linea “Amici speciali”, una risposta alle necessità quotidiane di cibo e attenzione: dalla corretta alimentazione agli accessori per l’igiene e la toilette, dai sacchetti igienici agli shampoo per i diversi tipi di manto, dalla pulizia delle zampe ai tappetini igienici, fino alle salviette occhi e orecchie anche per gatti. Il colore delle confezioni per cani è rosso, quello per gatti è blu.

"Per parafrasare il claim della campagna di lancio, in onda dal 1 febbraio - dichiara Domenico Brisigotti, direttore generale di Coop Italia -, ci siamo messi nei panni degli animali, ideando i prodotti più equilibrati per loro. Abbiamo approcciato questo mercato con serietà e competenza, generando una profondità di offerta che si avvicina a quella degli specialisti di settore, con l'aggiunta del binomio qualità-convenienza Coop".