"Agricoltore custode ambiente": ddl passa alla Camera senza voti contrari

La Pietra (Masaf): "Approvazione segno della considerazione del governo per il settore, a differenza dell'UE"

Approdata in aula a Montecitorio, lunedì scorso (leggi notizia EFA News), la proposta di legge "Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio" è stata approvata oggi pomeriggio con 198 voti favorevoli, 56 astenuti e nessun contrario. Per il disegno di legge - che istituisce anche la Giornata nazionale dell'Agricoltura - già passato al Senato la scorsa estate, manca ora soltanto la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è stato votato alla Camera, alla presenza del sottosegretario all'Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra che, per l'occasione, ha commentato: "Con la legge approvata oggi, senza voti contrari, viene riconosciuta l'importanza dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. Una considerazione che il Governo Meloni ha sempre avuto nei confronti degli agricoltori e che è inversamente proporzionale rispetto alla mancanza di attenzione fino ad oggi palesata dall'Europa, che ha penalizzato, mortificato e umiliato i lavoratori del settore, arrivando al punto di pagarli pur di lasciare incolti i campi".

Il sottosegretario stigmatizza le "scelte folli" giunte da Bruxelles, "che hanno azzerato il valore, economico e culturale, del lavoro agricolo, a tutto vantaggio della produzione extraeuropea. L'Italia ha invece ben chiaro il ruolo insostituibile degli agricoltori, che travalica la Giornata nazionale, per concretizzarsi ogni giorno, da quando il governo Meloni è in carica, in un impegno delle istituzioni volto ad offrire tutta la collaborazione possibile a chi spende la propria vita nei campi, così da poter garantire un’agricoltura sostenibile, ad esempio, nell’uso delle risorse idriche. Inoltre", conclude La Pietra, "la stretta collaborazione con il mondo agricolo permetterà allo Stato, ossia a tutti noi, di avvalerci del prezioso contributo degli agricoltori nella gestione del suolo e quindi nella prevenzione delle conseguenze collegate ai fenomeni climatici estremi".

Il testo appena approvato porta la firma dei senatori della Lega Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, e Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della IX Commissione, che salutano l'ok di Montecitorio come "un segnale importante che il Parlamento potrebbe inviare anche a chi protesta in questi giorni, da affiancare ad altre misure più pratiche che chiediamo, come l’esenzione dell’Irpef agricola”.

“Siamo consapevoli che il lavoro degli agricoltori è fondamentale non solo per i prodotti che ne derivano, ma anche perché la transizione ecologica li vede come alleati e non come nemici. Vogliamo che questa voce arrivi forte fino a Bruxelles, per cambiare l’approccio punitivo che ha contraddistinto finora le politiche agricole della Commissione presieduta da Ursula Von der Leyen”, concludono Centinaio e Bergesio.