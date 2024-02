Nuove tecniche genomiche/3. Tutti contenti per l'approvazione

“Con una maggioranza risicata, oggi il voto del parlamento UE ha di fatto preservato l'impianto del regolamento sulle Nuove Tecniche Genomiche (Ngt). Confcooperative Fedagripesca esprime soddisfazione per questo primo passo fondamentale, che riconosce il potenziale innovativo e sostenibile delle Ngt per l'agricoltura europea. Riteniamo infatti che le Ngt o Tea (Tecniche di Evoluzione Assistita) rappresentino un valido strumento di difesa delle produzioni agricole in un contesto di sfide globali come il cambiamento climatico e la crescente domanda di cibo". Così il presidente di Fedagripesca Confcooperative Carlo Piccinini commenta l'approvazione da parte del Parlamento Europeo della relazione sulle Nuove Tecniche Genomiche (leggi notizia EFA News).

"L'approvazione odierna del regolamento è un'occasione per rafforzare la competitività del settore agricolo italiano e europeo, garantendo al contempo la sicurezza alimentare e la tutela dell'ambiente. Il nostro auspicio è che si acceleri l'iter legislativo in seno al trilogo per approvare definitivamente il testo, prima della chiusura della legislatura”, conclude Piccinini.

Secondo il presidente di Assosementi Alberto Lipparini, l'approvazione odierna "apre finalmente la strada a un quadro normativo più corretto e fondato su solide basi scientifiche". Grazie a questi metodi di miglioramento genetico, "il settore sementiero potrà rispondere alle aspettative del mondo produttivo riducendo significativamente i tempi necessari per la selezione di nuove varietà, in grado di salvaguardare l’ambiente e aumentare la resilienza delle nostre produzioni anche in presenza di fenomeni climatici avversi”, aggiunge Lipparini.

Da parte sua Clara Fossato, portavoce di Cibo per la mente, commenta: “Il risultato raggiunto oggi è frutto del lavoro di squadra e per questo ringraziamo tutti i rappresentanti delle istituzioni che in questi mesi ci hanno supportato in questo percorso. Il voto del Parlamento europeo ha abbracciato l’approccio scientifico e conferma il valore aggiunto che le Tea possono garantire per una produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. Auspichiamo ora che il dialogo tra gli Stati membri porti a risultati rapidi e positivi e che il Consiglio europeo possa confermare la posizione espressa dal Parlamento”, ha aggiunto Fossato.



“Dotarsi di sementi più resistenti alle malattie, allo stress idrico e con migliori contenuti nutrizionali è una necessità per il nostro settore, anche per tutelare i prodotti tipici del Made in Italy", ha continuato il portavoce di Cibo per la Mente. "Ora ci aspettiamo che anche i ricercatori italiani possano contribuire a questa rivoluzione e riprendere l’attività di sperimentazione in campo per garantire ai nostri agricoltori il supporto dell’innovazione”, ha concluso Fossato.