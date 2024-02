Usa: reddito agricolo previsto in netto calo (-27,1%) nel 2024

Negli Usa, si prevede un reddito agricolo netto a 116,1 miliardi di dollari, con una diminuzione di 39,8 miliardi di dollari (25,5%) rispetto al 2023 in dollari nominali (non adeguati all’inflazione). A riferirlo sono i dati forniti dal Dipartimento dell'Agricoltura del governo federale (Usda). Si conferma così il trend degli anni precedenti, con una diminuzione prevista di 29,7 miliardi di dollari (16,0%) dal 2022 a 155,9 miliardi di dollari nel 2023. Dopo aver adeguato l’inflazione, si prevede che il reddito agricolo netto diminuirà di 43,1 miliardi di dollari (27,1%) nel 2024 rispetto al 2023. Con questo calo previsto, il reddito agricolo nel 2024 sarebbe inferiore dell’1,7% alla media ventennale (2003-22) di 118,2 miliardi di dollari e del 40,9% inferiore al livello record del 2022 in dollari al netto dell’inflazione.

Il reddito netto delle aziende agricole è previsto a 121,7 miliardi di dollari nel 2024, con un calo di 38,7 miliardi di dollari (24,1%) rispetto al 2023 (non adeguato all’inflazione). Ciò fa seguito a una diminuzione prevista di 41,8 miliardi di dollari (20,7%) dal 2022 al 2023. Se adeguato all’inflazione, si prevede che il reddito agricolo netto in contanti nel 2024 diminuirà di 42,2 miliardi di dollari (25,8%) rispetto al 2023. Nel 2024, si prevede che il reddito agricolo netto in contanti diminuirà di 42,2 miliardi di dollari (25,8%) essere del 13,7% al di sotto della media 2003-2022 di 141,0 miliardi di dollari e del 43,2% al di sotto del livello record del 2022.

L'Usda prevede che gli introiti derivanti dalla vendita di prodotti agricoli diminuiranno di 21,2 miliardi di dollari (4,2%, in termini nominali) dal 2023 a 485,5 miliardi di dollari nel 2024. Si prevede che i proventi totali dei raccolti diminuiranno di 16,7 miliardi di dollari (6,3%) dal 2023, guidati da entrate inferiori per mais e soia. Si prevede che le entrate totali derivanti da animali/prodotti animali diminuiranno di 4,6 miliardi di dollari (1,9%), a seguito del calo delle entrate per uova, tacchini, bovini/vitelli e latte.

A contribuire alla riduzione dell’utile netto previsto nel 2024 contribuiscono anche la riduzione dei pagamenti diretti del governo e l’aumento delle spese di produzione. Si prevede che i pagamenti diretti del governo diminuiranno di 1,9 miliardi di dollari (15,9%) dal 2023 a 10,2 miliardi di dollari nel 2024. Questa diminuzione è prevista in gran parte a causa della minore assistenza supplementare e ad hoc in caso di calamità nel 2024 rispetto al 2023. Nel frattempo, le spese totali di produzione, comprese le spese per l’operatore si prevede che le spese di abitazione aumenteranno di 16,7 miliardi di dollari (3,8%) raggiungendo i 455,1 miliardi di dollari nel 2024. Si prevede che gli acquisti di bestiame/pollame e le spese di manodopera registreranno i maggiori aumenti nel 2024 rispetto al 2023. Si prevede che il reddito agricolo netto medio per le aziende agricole diminuirà del 27,2% dal 2023 a 72.000 dollari per azienda agricola nel 2024 (in termini nominali).

Si prevede che il capitale proprio del settore agricolo aumenterà del 4,7% (166,2 miliardi di dollari) dal 2023 a 3,74 trilioni di dollari nel 2024 in termini nominali. Si prevede che le attività del settore agricolo aumenteranno del 4,7% (193,2 miliardi di dollari) raggiungendo i 4,28 trilioni di dollari nel 2024 a seguito degli aumenti previsti del valore delle attività immobiliari agricole. Si prevede che il debito del settore agricolo aumenterà del 5,2% (27,0 miliardi di dollari) raggiungendo i 547,6 miliardi di dollari nel 2024. Si prevede che i livelli debito/attività del settore peggioreranno leggermente dal 12,73% nel 2023 al 12,78% nel 2024. Si prevede che il capitale circolante diminuirà. 16,6% nel 2024 rispetto al 2023.

Si prevede che il reddito medio totale delle famiglie agricole salirà a 99.523 dollari nel 2023. Si tratta di un aumento nominale del 4,3% (un aumento dello 0,7% al netto dell’inflazione) tra il 2022 e il 2023. Nel 2024, si prevede che il reddito medio totale delle famiglie agricole diminuirà a $ 99.445. Si tratta di una diminuzione nominale dello 0,1% (una diminuzione del 2,2% dopo l’inflazione) tra il 2023 e il 2024.