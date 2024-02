Edilizia sociale: Dea Capital in nuova piattaforma paneuropea per studentati

Partners Group, società globale di private equity, e DeA Capital Real Estate hanno costituito una nuova piattaforma Pan-Europea con Camplus, leader nel mercato degli alloggi per studenti in Italia. La JV svilupperà e gestirà asset di alloggi per studenti di nuova generazione (PBSA) in Europa e mira a diventare un leader di mercato nel settore, con un obiettivo di oltre 5.000 posti letto.

La JV parte con i primi due progetti di sviluppo già in corso: Camplus Ivry, un progetto da 448 posti letto a Ivry-Sur-Seine, Parigi, e Camplus 22@, da 250 posti letto nel distretto tecnologico 22@ di Barcellona. Entrambi i progetti puntano ad ottenere certificazioni verdi, tra cui NF Hqe Habitat Excellent in Francia e Breeam Very Good in Spagna, oltre alle certificazioni Well e WiredScore. La JV sta lavorando attivamente con una significativa pipeline di altri progetti, con l’obiettivo di costruire una piattaforma leader di posti letto Pbsa in mercati con carenza di alloggi di qualità attraverso la Francia e la Spagna.

La JV segna una tappa significativa per Partners Group, che continua a costruire la sua presenza nel settore degli alloggi per studenti. Quest'ultima JV rappresenta la prima espansione della piattaforma di Partners Group nell'Europa continentale Pbsa, dopo la partnership con Host nel Regno Unito.

Gli asset della JV saranno gestiti da Camplus, L'espansione di Camplus in Francia e Spagna fa parte del suo piano strategico di espansione oltre l'Italia, dove l'azienda è già il più grande provider di alloggi per studenti, gestendo oltre 11mila posti letto in 16 città.

"Il lancio di questa piattaforma di alloggi per studenti nell'Europa continentale è la prova del nostro lavoro tematico in azione", dichiarano Alice Saini, membro della Direzione Private Real Estate Europe, e Anne-Jan Jager, Managing Director Co-Head Private Real Estate Europe, Partners Group. "Siamo fortemente convinti del settore europeo degli alloggi per studenti, soprattutto in considerazione dell'attuale carenza di nuovi alloggi per studenti appositamente costruiti e ammobiliati nelle principali città universitarie. Non vediamo l'ora di lavorare con i nostri esperti partner locali per costruire un portafoglio di strutture di alta qualità e sostenibili".

Da parte loro, Emanuele Caniggia, amministratore delegato, ed Emanuele Dubini, Cio e Head ofInternational per DeA Capital Real Estate, hanno commentato: "Con circa 2,9 e 1,6 milioni di studenti rispettivamente, Francia e Spagna sono due dei mercati studenteschi più estesi e in più rapida crescita in Europa. La domanda di alloggi per studenti rimane strutturalmente sostenuta dai venti di coda demografici. Parigi e Barcellona mostrano chiaramente solidi fondamentali di mercato. Questa joint venture strategica è di grande importanza per la nostra piattaforma immobiliare internazionale".

"Siamo orgogliosi del lancio di questa nuova partnership strategica con leader del settore come Partners Group e DeA Capital Real Estate", dice Maurizio Carvelli, Ceo e fondatore di Camplus. "Si tratta di una joint venture che conferma il ruolo di Camplus come attore leader nella gestione degli alloggi per studenti. Camplus porta con sé oltre 30 anni di esperienza nel settore e di innovazione in termini di esperienza degli studenti, coinvolgimento dei clienti e servizi di supporto".

Camplus Ivry sarà realizzato nell'ambito di un più ampio programma di riqualificazione urbana da parte del principale sviluppatore francese Cogedim. Il sito si trova nell'arrondissement di Ivry-sur-Seine e ha una popolazione studentesca consolidata, con accesso diretto ai trasporti pubblici ai principali campus universitari dell'Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dell'Université Paris Cité e della Paris School of Economics (Pse).

Camplus 22@ si trova nel quartiere 22@, uno dei principali distretti dell'innovazione in Europa, con un'eccellente connettività con il resto della città e a 15 minuti a piedi dall'Università Pompeu Fabra (Upf) e da altri campus. Il progetto sarà realizzato dallo sviluppatore locale Vopl4 di Barcellona.