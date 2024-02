Nestlé vende i suoi marchi nordici alla francese Solina

Nestlé ha chiuso l'accordo per la vendita dei suoi marchi nordici a Solina, l'azienda francese che produce ingredienti per l'industria alimentare, della ristorazione, della macelleria e della nutrizione con 39 centri di produzione in 18 paesi. L'operazione, di cui non è stata rivelata la somma, consiste nell'acquisizione dei brand di salse da cucina e brodi Oscar e Piljonki, rispettivamente di proprietà di Nestlé Food Service A/S (Danimarca) e Puljonki Oy (Finlandia) dal Gruppo Nestlé. Nell'operazione rientrano anche due stabilimenti situati a Roennede, in Danimarca, e a Juuka, in Finlandia. "Il completamento della transazione -sottolinea una nota ufficiale- è previsto per la fine di marzo e segna la finalizzazione del processo".

"I marchi in questione -prosegue la nota -si rivolgono principalmente ai professionisti della ristorazione fuori casa, dalle piccole cucine di produzione a quelle industriali, utilizzando un modello distintivo di chef-to-chef. I due stabilimenti di produzione sono strategicamente situati in Finlandia (Juuka) e in Danimarca (Ronnede) e vantano una forza lavoro complessiva di 132 dipendenti: con un fatturato combinato di 45 milioni di euro nel 2023, entrambi i marchi hanno una presenza significativa in paesi come Danimarca, Finlandia, Svezia, Germania, Paesi Bassi, Francia e Belgio".

Questa mossa, aggiunge la nota di Solina, "non solo rafforza la nostra presenza nel settore della ristorazione europea, ma si integra perfettamente con le nostre attività esistenti nel Regno Unito (Essential Cuisine), nel Benelux e in Francia (Apollo) e con il nostro ingresso nel mercato nordamericano, avvenuto con successo grazie all'integrazione degli esperti canadesi di ristorazione Berthelet e Lynch Foods".

"L'acquisizione di Oscar e Puljonki rafforza la nostra posizione nel settore della ristorazione in Europa e nel mondo -sottolinea il ceo Anthony Francheterre-. In questo modo Solina è in grado di soddisfare i clienti del segmento casual dining con soluzioni alimentari innovative che eccellono per gusto, nutrizione e altro. Inoltre, le loro offerte avanzate arricchiscono e diversificano ulteriormente le nostre ampie capacità nel campo delle salse e dei liquidi".

"Crediamo fermamente che Solina sia il nuovo proprietario giusto e che fornirà l'ambiente adatto per alimentare il continuo successo del business culinario professionale premium nei Nordici -aggiunge Torben Emborg, responsabile del mercato nordico di Nestlé-. La decisione di vendere questa parte del nostro business offrirà le migliori condizioni per la crescita futura, consentendo a Nestlé di concentrarsi maggiormente sul restante portafoglio di prodotti fuori casa. Nestlé rimane impegnata nei Paesi nordici e continuerà a offrire prodotti alimentari e bevande di alta qualità alle famiglie nordiche, dentro e fuori casa".