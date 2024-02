PepsiCo chiude un 2023 in chiaroscuro

PepsiCo frena negli Stati Uniti. L'azienda, presentando i conti del quarto trimestre 2023 e dell'intero anno, ha dichiarato di vedere un "rallentamento" negli Usa. Il gruppo ha registrato nel quarto trimestre un calo dei ricavi dello 0,5% a 27,85 miliardi, contro 28,4 miliardi del consensus, a causa soprattutto di una domanda in calo in Nord America: è bastato questo per scontentare il mercato e così il titolo ha perso il 2,7% a Wall Street.

Per l'intero anno fiscale 2023, PepsiCo ha registrato un fatturato netto di 91,5 miliardi di dollari, con una crescita organica del 9,5% rispetto all'anno precedente. Nel quarto trimestre ha registrato un utile operativo di 1,68 miliardi di dollari, in crescita rispetto a 815 milioni di dollari dell'anno precedente: l'utile operativo dell'intero anno ha raggiunto 11,99 miliardi di dollari, in crescita rispetto a 11,51 miliardi del 2022.

In conseguenza di questo, PepsiCo ha abbassato le sue previsioni di crescita del fatturato organico per l'intero anno 2024 ad almeno il 4% e di crescita degli utili per azione a valuta costante di almeno l'8%. In precedenza, l'azienda aveva previsto una crescita dei ricavi organici compresa tra il 4% e il 6% e una crescita degli utili per azione a valuta costante a una sola cifra.

È stato Ramon Laguarta, ceo di PepsiCo, a sottolineare il "rallentamento" delle attività negli Stati Uniti. "Parte di questo rallentamento -sottolinea il ceo- è dovuto ai prezzi e alla situazione del reddito disponibile. In parte si tratta anche del passaggio dal consumo in casa al consumo fuori casa che stiamo osservando nella nostra attività negli Stati Uniti. Pensiamo che questo possa continuare anche l'anno prossimo".

"Ci sentiamo bene per quanto riguarda il consumatore nel 2024 negli Stati Uniti -aggiunge Laguarta-. Ci sentiamo bene nel senso di una disoccupazione molto bassa, del fatto che abbiamo visto che i salari andranno più in alto dell'inflazione l'anno prossimo e speriamo che entro l'estate i tassi di interesse scenderanno e creeranno un'altra fonte di ossigeno per il reddito disponibile delle famiglie".

Il calo dei volumi nel trimestre è dovuto principalmente ai recenti aumenti di prezzo da parte di PepsiCo, che hanno poi intaccato la domanda. All'inizio di gennaio, la grande distribuzione francese Carrefour ha ritirato dagli scaffali di alcuni mercati europei marchi di alto profilo di proprietà di PepsiCo, come Doritos e Quaker, a causa di questi aumenti di prezzo. Il rivenditore ha definito "inaccettabili" le richieste del gigante statunitense e non venderà più i suoi prodotti in Francia, Spagna, Italia, Belgio e Polonia (leggi EFA News).

La divisione nordamericana di PepsiCo Quaker Foods ha registrato un calo dei volumi dell'8% nel quarto trimestre, dovuto principalmente a un richiamo a seguito di un "incidente di sicurezza alimentare" nella catena di fornitura statunitense. "Il richiamo -sottolinea Laguarta- ha avuto un impatto su di noi a novembre e dicembre e continuerà ad avere un impatto, credo, almeno per la prima metà dell'anno, fino a quando la nostra catena di approvvigionamento non tornerà alla normalità".

Nel frattempo, Frito-Lay North America, che comprende marchi come Cheetos e Doritos, ha registrato un calo del 2% dei volumi rispetto all'ultimo trimestre del 2022. Tuttavia, Laguarta ha dichiarato di aspettarsi che il settore Frito torni a registrare una "crescita redditizia dei volumi" nel 2024.

Nonostante il calo dei volumi nell'ultimo trimestre, le attività internazionali di PepsiCo hanno registrato una crescita organica dei ricavi del 12% nel 2023 e Laguarta le ha definite "l'opportunità più notevole ed entusiasmante che abbiamo come azienda. La nostra attività internazionale -dice il ceo- è ormai molto scalata. Si tratta di quasi 40 miliardi di dollari tra bevande e snack, quindi, se lo si confronta con alcune aziende di beni di consumo, questo è molto più grande di molte aziende di beni di consumo. È chiaro che si tratta di una grande opportunità e che abbiamo appena scalfito la superficie".

"Nel 2024 -conclude Laguarta- continuiamo a pensare che il settore internazionale crescerà più velocemente di quello statunitense. All'inizio dell'anno stiamo assistendo a un buon slancio in molte delle nostre attività internazionali. La nostra posizione è di investimento in quei mercati, quindi stiamo procedendo in modo aggressivo con la produttività e il reinvestimento per la crescita".