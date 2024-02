Diageo, Roberta Fontana nuova direttrice commerciale

Diageo, la multinazionale degli spirits, annuncia la nomina di Roberta Fontana a direttrice commerciale per l’Italia che rappresenta per la società del Johnny Walker e della vodka Smirnoff, uno dei mercati in crescita nell'Europa meridionale e il terzo più grande mercato per il settore degli alcolici in Europa. Fontana guiderà un team di oltre 60 persone, attraverso tutti i canali commerciali (on trade, off trade e reserve), garantendo lo sviluppo e l'esecuzione delle strategie commerciali, di canale e di route to market. Inoltre, rappresenterà l'azienda in tutti i consessi e le associazioni di categoria rilevanti per il settore

Fontana, sottolinea il comunicato ufficiale della società, vanta un'esperienza ventennale nel settore dei beni di largo consumo, dove ha ricoperto, in Italia ed all’estero, ruoli commerciali e di marketing di crescente responsabilità in aziende quali L'Oréal e Mattel.

Durante i primi cinque anni in Diageo, a partire dal suo ingresso nel 2010 come senior Brand manager per i brand premium, Fontana ha assunto diversi ruoli di spicco nell’area marketing: dal successo di Zacapa in Italia diventata best practice globale, alla guida del marketing Reserve in Europa, fino allo sviluppo della prima strategia di Global Digital Search di Diageo.

Dal 2015 a oggi, aggiunge la nota, "ha dimostrato di essere una leader talentuosa e influente nell'area commerciale, portando il Portafoglio Reserve in Italia ad una crescita sostanziale: nel suo ultimo ruolo di Head Off-Trade, ha portato il suo team, a ottenere una crescita del business a doppia cifra rispetto al periodo pre-pandemico".

Nel nuovo ruolo di direttrice commerciale, Fontana riporta direttamente a Patrick Gantier, managing director Southern Europe, entrando quindi a far parte anche del Southern Europe Executive Team che lavora per una qualità sostenibile e coerente in tutti e 5 i mercati della regione: Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Grecia).

