Aldi, 550 milioni di sterline per potenziare i negozi nel Regno Unito

Nel 2024 Aldi investirà oltre 550 milioni di sterline, pari a oltre 650 milioni di Euro, per espandere e migliorare ulteriormente la propria rete di negozi e distribuzione. Lo ha dichiarato con una nota la stessa società dei supermercati inglesi sottolineando che l'investimento "include piani per l'apertura di negozi in nuove località del Paese, oltre al potenziamento dei negozi e dei centri di distribuzione esistenti per sostenere la crescita".

L'apertura di nuovi negozi nel 2024 creerà oltre 1.500 nuovi posti di lavoro in Gran Bretagna, oltre a ulteriori opportunità di lavoro negli attuali negozi, nei centri di distribuzione regionali e negli uffici del Regno Unito.

Aldi ha attualmente più di 1.000 negozi in tutto il Regno Unito e, sottolinea la nota, "si impegna a proseguire verso l'obiettivo a lungo termine di 1.500 punti vendita per soddisfare la domanda della sua offerta unica di alta qualità e a prezzi accessibili".

Per i nuovi store, Aldi è alla ricerca di siti liberi in centro città o ai margini della città che abbiano una superficie di circa 1,5 acri (circa 6.000 mq) e che possano ospitare un negozio di 20.000 metri quadrati con circa 100 posti auto. L'ideale è che ogni sito sia vicino a una strada principale con buona visibilità e accesso.

L'annuncio delle nuove aperture, prosegue il comunicato, "arriva dopo che il quarto supermercato più grande della Gran Bretagna ha registrato il suo Natale più forte e ha investito più che mai nei fornitori e coltivatori britannici che forniscono circa tre quarti di tutti gli articoli venduti".

Aldi lavora con circa 5.000 fornitori in tutto il Regno Unito ed è stato classificato come il miglior supermercato per la conduzione dei rapporti in modo equo e in buona fede per un record di 10 anni nell'indagine annuale GSCOP.

"Continuiamo a dare il benvenuto a un numero sempre maggiore di nuovi clienti, che vengono per i nostri prezzi bassi ma restano per la nostra pluripremiata qualità e per l'approvvigionamento britannico -spiega Giles Hurley, ceo di Aldi UK e Irlanda-. Tuttavia, ci sono ancora aree del Paese che non hanno un Aldi, o che hanno bisogno di negozi più grandi o più numerosi per soddisfare la domanda. È a questo che mirano i nostri piani di espansione per il 2024. Oggi abbiamo più di 1.000 punti vendita in tutto il Regno Unito, ma ci sono molti altri negozi Aldi in arrivo, nel 2024 e oltre".