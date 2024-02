DeA Capital Real Estate Sgr: CdA approva relazioni gestione 2023 per Fia immobiliari Alpha e Atlantic 1

DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A. comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2023 dei Fondi di Investimento Alternativi (Fia) immobiliari, di tipo chiuso, Alpha e Atlantic 1. Il valore complessivo netto (Nav) del Fondo Alpha è passato da 116.725.221 euro al 31 dicembre 2022 a 113.619.434 euro al 31 dicembre 2023. Il valore unitario della quota è passato da 1.123,709 euro al 31 dicembre 2022 a 1.093,809 euro al 31 dicembre 2023, facendo registrare un decremento del 2,66%.

Dalla data di apporto, ossia dal 1° marzo 2001, il valore unitario della quota è passato da 2.500 euro a 1.093,809 euro con un decremento del 56,24%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2023, per un totale di 1.888,85 euro pro-quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro) e considerata la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota effettuati per un totale di 1.167 euro pro-quota, che hanno inciso per il 46,68%, l’incremento di valore realizzato è pari al 65,99%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del Nav al 31 dicembre 2023, risulta pari al 4,29%. Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2023 ammonta a 118.585.311 euro, le altre attività a 2.349.243 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.909.375 euro, la liquidità ammonta a 4.699.655 euro, i depositi bancari ammontano a 1.566 euro, gli strumenti finanziari ammontano a 48.799 euro, mentre i crediti ammontano a 6.556.048 euro. Le passività sono complessivamente pari a 4.965.877 euro. Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita di 3.105.787 euro. Non si procederà alla distribuzione di proventi.

Il valore complessivo netto (Nav) del Fondo Atlantic 1 è passato da 177.972.338 euro al 31 dicembre 2022 a 123.107.579 euro al 31 dicembre 2023.Il valore unitario della quota è passato da 341,257 euro al 31 dicembre 2022 a 236,055 euro al 31 dicembre 2023, facendo registrare un decremento del 30,83%.

Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 31 dicembre 2023, il valore unitario della quota è passato da 500 euro a 236,055 euro con un decremento del 52,79%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2023, per un totale di 332,75 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 66,55% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e dei rimborsi effettuati sino alla data del 31 dicembre 2023, per un totale di 171,43 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 34,29% rispetto al valore iniziale della quota, l’incremento di valore realizzato è pari al 48,05%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del Nav al 31 dicembre 2023, risulta del 3,65%. Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 108.690.000 euro, la liquidità ammonta a 17.411.207 euro, mentre le altre attività, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 14.031 euro, ammontano a 1.766.383 euro.Le passività sono complessivamente pari a 4.760.011 euro.Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita pari a 44.434.359 euro.

Per quanto concerne i rimborsi pro-quota, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 11.994.960 euro, corrispondente a 23 euro lordi per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione. La somma citata a titolo di rimborso pro-quota verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di stacco 4 marzo 2024 e data di pagamento 6 marzo 2024 ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Le Relazioni di gestione dei Fia immobiliari Alpha e Atlantic 1 al 31 dicembre 2023 sono disponibili presso la sede di DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, sui siti internet (www.deacapitalre.com, www.fondoalpha.it, www.fondoatlantic1.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it.