Agricoltori dal Papa: trattore in dono e il ritorno della mucca Ercolina

A un mese di distanza dalla tradizione benedizione delle bestie da allevamento per Sant'Antonio Abate (leggi notizia EFA News), gli agricoltori tornano in piazza San Pietro, dove hanno ricevuto il saluto di papa Francesco. Per ringraziarlo della sollecitudine e dell'interesse, gli agricoltori hanno portato un trattore in dono al Pontefice, al quale hanno consegnato una lettera, in cui ribadiscono le ragioni della loro protesta.

Al termine dell'Angelus di ieri, il Papa ha salutato "i coltivatori e gli allevatori presenti in piazza". Ai margini del sagrato di San Pietro è apparsa anche la mucca "Ercolina 2", già portata la settimana precedente davanti al teatro Ariston, durante i giorni del festival di Sanremo. "Caro Pontefice, con infinita gratitudine la ringraziamo per averci dato la possibilità di portare la nostra voce e la nostra presenza nella tua Santa Casa", scrivono gli agricoltori nella loro lettera al Papa.

"Da settimane, con orgoglio e tenacia, stiamo manifestando affinché gli organi di governo e i cittadini ascoltino la nostra proposta di riforma del settore agricolo", prosegue la lettera. "Siamo profondamente preoccupati per le sorti della agricoltura il governo deve darci risposte concrete, non possiamo più aspettare. Le generazioni future non possono più aspettare. L'uomo non è padrone delle nostre amate terre ma solo il loro custode. La terra è fonte di vita, ma noi agricoltori siamo colpiti continuamente da politiche economiche e agrarie non adeguate, speculative e inique".

Nel frattempo, è stato annunciato un probabile nuovo incontro venerdì 23 febbraio, al ministero dell'Agricoltura. "Noi siamo dalla parte del popolo e abbiamo chiesto al Vaticano di ascoltarci e hanno acconsentito di far venire un trattore qui. Per noi è molto importante la vicinanza del Papa in questa nostra lotta. Speriamo che anche il governo ci ascolti", ha spiegato Salvatore Fais, leader di Riscatto Agricolo.

"Martedì faremo un corteo con i trattori, domani decideremo il percorso". La protesta procede "perché ben venga il tavolo, ma bisogna portare a casa qualcosa di immediato". "Non abbiamo avuto alcun segnale dal governo, c'è un dialogo aperto vediamo cosa riusciremo a ottenere". In merito alla protesta animata da Danilo Calvani ha sottolineato: "Noi siamo aperti a tutti, non abbiamo aderito alla manifestazione perché non siamo riusciti ad organizzarci in tempo ma sicuramente le lotte si uniranno".