Mutares, il fondo tedesco salva aziende

Ha appena chiuso l'operazione con Cigierre-Compagnia generale ristorazione, controllata da BC Partners, per acquisire Temakinho, considerato il pioniere italiano nell'offerta di sushi giapponese-brasiliano, cucina di carne e bevande di alta qualità (leggi EFA News). Parliamo del fondo tedesco Mutares, che sbandiera quella italiana con la "prima acquisizione del 2024". Ma cosa è il fondo Mutares?

Il fondo è un investitore internazionale di private equity specializzato in "situazioni speciali". Nel senso che, si legge sul suo sito, "si concentra sull'acquisizione di parti di grandi aziende e di medie imprese in situazioni di crisi". Nell'ambito di un processo attivo di turnaround, l'obiettivo è "realizzare il potenziale di sviluppo delle aziende target, generalmente a bassa redditività, e condurle su un percorso di crescita stabile e redditizio".

In quest'ottica Mutares si concentra su "aziende con un elevato potenziale di sviluppo che hanno già un modello di business consolidato, spesso abbinato a un marchio forte: l'attenzione è rivolta a società con un fatturato compreso tra 100 e 750 milioni di Euro".

Tra le aziende in portafoglio nel segmento retail & food ci sono la tedesca Fasana (fornitore di qualità di tovaglioli di carta e da oltre 100 anni), Gläserne Molkerei (produttore di alimenti caseari biologici di alta qualità con due sedi in Germania), il Gruppo Keeeper (prodotti per la casa), Lapeyre (produttore e distributore di prodotti per l'arredamento della casa), l'olandese Prenatal (prodotti per neonati, bambini e maternità, beni di consumo e giocattoli) e la francese Team Tex (produzione e vendita di sistemi di ritenuta per bambini come seggiolini auto di sicurezza, passeggini e accessori per bambini).

Nel segmento goods and services, tra le aziende acquisite da Mutares c'è Asteri e Palmia: la prima, svedese, è un fornitore di servizi di facility management, la seconda, finlandese, si occupa di servizi di ristorazione e pulizia in scuole, asili, ospedali e altre strutture del settore pubblico. Il fondo possiede anche, tra le altre, Frigoscandia (fornitore di servizi logistici a temperatura controllata in Scandinavia), Ganter group (azienda a conduzione familiare esperta in allestimenti interni di alta qualità) e l'inglese Stuart (fornitore di soluzioni di consegna urbana in giornata con una flotta di corrieri indipendenti).





Il consiglio di amministrazione di Mutares è composto da due membri, entrambi "con molti anni di esperienza internazionale in diversi settori": parliamo del ceo Robin Laik, classe 1972, ex L'Oreal e Bavaria Industries Group, e dell'altro ceo, Mark Friedrich, classe 1978, ex Ernst & Young.