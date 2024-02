Starbucks lancia in Cina il cappuccino al gusto di maiale

Non c'è limite al peggio verrebbe da dire, con rispetto parlando. Una volta tanto non parliamo di carne sintetica o roba simile ma di qualcosa di inaspettatamente "trash", almeno a prima vista, che arriva da un marchio come Starbucks. Parliamo del Pork Flavoured Latte, un caffè aromatizzato al "brasato di maiale", appena lanciato in Cina dalla divisione locale multinazionale del caffè, in occasione del nuovo anno lunare cinese. Il nuovo gusto, è stato lanciato per augurare buona fortuna e sperare in un nuovo anno propizio e prospero: ecco spiegato il motivo del gusto "maiale", animale che in Cina è simbolo di ricchezza e buona fortuna.

E così Starbucks ha lanciato quello che è stato soprannominato "Latte salato dell'anno dell’abbondanza", in inglese "Abundant Year Savory Latte" ("latte" è scritto così, in italiano), almeno stando a quanto reso noto dal marketing di Starbucks: un prodotto che, dicono sempre dal marketing della multinazionale, "promette di avere un sapore 'interessante'". D'altra parte, la bevanda combina la salsa aromatizzata di maiale brasato Dongpo con caffè espresso e latte cotto a vapore, con salsa di maiale extra e carne di petto di maiale in chips per guarnire. Il tutto al prezzo di 68 yuan (9,45 dollari). Attualmente è disponibile negli Starbucks Reserve di tutta la Cina, che è il primo mercato estero per importanza per l’azienda americana, secondo per fatturato solo agli Stati Uniti.