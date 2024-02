I 5 trend del 2024 nei pagamenti digitali

Nonostante il contante rimanga lo strumento preferito dagli italiani, aumenta notevolmente la penetrazione dei pagamenti digitali al punto che si prevede un non così lontano sorpasso dei pagamenti elettronici. È questo il dato principale fornito dalle stime dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, secondo cui carte e smartphone si confermano il motore primario per la crescita dei pagamenti innovativi. Sono molti, però, i trend che stanno innovando il settore: tra questi il "Buy now pay later", una delle opzioni di pagamento più apprezzate in Europa e in Italia che offre vantaggi sia per l’utente finale che per il merchant, trasformando il telefono in un terminale di pagamento.

La nuova frontiera dei principali trend relativi ai pagamenti digitali per il 2024 è tracciata da Floa, fintech del gruppo BNP Paribas.

“Le nuove formule e strumenti di pagamento stanno trasformando il ruolo che questo gioca nella relazione tra le parti e nella relazione dell’utente finale con il loro denaro -spiega Andrea Boschi, country manager in rappresentanza di Floa per l’Italia. Da commodity diventerà sempre di più un fattore differenziante ad alto valore aggiunto”.

Buy now pay later. Secondo la ricerca, negli ultimi anni, il Buy now pay later è diventata un’opzione di pagamento irrinunciabile in Europa: il 43% degli europei ha già effettuato un acquisto utilizzando questa soluzione. È una modalità di pagamento apprezzata anche dai consumatori italiani: se confrontiamo il 2022 e il 2021, il numero di utenti di BNPL è infatti aumentato del 22%. Il segmento ha ancora un potenziale di crescita nel mercato italiano, dato che il 31% degli italiani (quasi uno su tre) utilizza questo metodo di pagamento in maniera saltuaria.

Si tratta, sostiene il report, di uno dei trend più interessanti che continua a crescere ad un ritmo senza precedenti: è una soluzione win-win che sfrutta la leva dell’acquisto d’impulso favorendo fidelizzazione ed inclusione finanziaria. Come forma di Embedded Finance permette a realtà di qualunque settore di offrire servizi finanziari, un caso emblematico è quello del Travel dove il BNPL si sta espandendo sempre di più. Non a caso Floa, filiale del gruppo Bnp Paribas, ha già sfruttato il suo dna fintech e la solidità finanziaria del suo azionista di riferimento per diventare un attore chiave nel settore del Buy Now Pay Later in Europa: Floa serve già più di 4 milioni di clienti individuali in Europa e più di 15.000 partner commerciali online e nei punti vendita.