Crescibusiness: torna il progetto che valorizza imprese virtuose

Prende il via “Crescibusiness Progettiamo Sostenibile”, la nuova iniziativa di valorizzazione che Intesa Sanpaolo dedica alle piccole aziende e partite Iva del commercio, artigianato, servizi alla persona, ristorazione e turismo. L’obiettivo è premiare le buone pratiche in ambito Esg e promuovere la sostenibilità come fattore di crescita e di sviluppo per le aziende, in linea con il Pnrr e con il Piano Industriale del Gruppo.

Si tratta di temi divenuti prioritari nell’agenda economica italiana e declinati anche per le molte piccole aziende che, grazie a pratiche semplici e sostenibili, possono ridurre il proprio impatto ambientale e accrescere il valore sociale. Azioni che si traducono in valori tangibili e misurabili, come contenere il consumo di acqua ed elettricità, utilizzare materiali riciclati, riorganizzare processi produttivi per ridurre gli sprechi, riutilizzare gli scarti in un’ottica circolare, e collaborare tra aziende all’interno di ecosistemi virtuosi. Una cultura della sostenibilità che si sta facendo strada anche in queste aziende, più di 4 milioni di realtà – di cui oltre 800.000 clienti di Intesa Sanpaolo - pari al 95% delle aziende italiane, con meno di 10 dipendenti e fino a 2,5 milioni di fatturato.

Con “Crescibusiness Progettiamo Sostenibile” Intesa Sanpaolo vuol far emergere le tante realtà che, pur se di dimensioni minori, hanno saputo adottare un percorso finalizzato a migliorare il proprio profilo di sostenibilità. Tra le autocandidature giunte entro il 31 maggio 2024 sul sito https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/progettiamo-sostenibile.html saranno selezionate le più attente ad alcuni parametri Esg quali: - la riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali e dei rifiuti; - la quota di presenza femminile, anche in posizioni manageriali; - le ore di formazione per i dipendenti, la soddisfazione dei clienti; - la capacità di valorizzare le eccellenze del territorio, anche in ambito di micro-filiera.

Grazie al contributo di partner di prestigio - Cerved, Intrum, Regalgrid con la collaborazione di Monitor Deloitte e il supporto di Visa – le aziende che parteciperanno al programma “Crescibusiness Progettiamo Sostenibile” saranno inserite in un percorso di crescita nei tre ambiti Esg - ambientale, sociale e di governance - oltre a beneficiare di attività di informazione e workshop. Pensati per loro anche prodotti dedicati come la nuova linea di soluzioni di investimento S-Loan Progetti Green, per pianificare e realizzare investimenti in sostenibilità, anche supportate dal Fondo di Garanzia.

“Crescibusiness Progettiamo Sostenibile” si colloca nel più ampio piano nazionale “Crescibusiness” di Intesa Sanpaolo, che mette a disposizione delle piccole aziende del turismo, del commercio e dell’artigianato, 5 miliardi di euro per interventi di sviluppo verso digitalizzazione, sostenibilità e innovazione. L’iniziativa prosegue la positiva esperienza di “Digitalizziamo”, prima edizione di questo programma dedicata all’innovazione tecnologica, che nel 2023 ha registrato oltre 2000 candidature e premiato i progetti virtuosi di 120 aziende.

“La vitalità delle aziende è il vero motore dell’economia dei territori e del Paese, per questo abbiamo identificato nel tempo un programma di sviluppo per ogni segmento imprenditoriale, dalle realtà più piccole alle imprese mature", commenta Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. "Tra le 800mila piccole aziende che serviamo rileviamo tantissimi esempi virtuosi che già oggi considerano la sostenibilità, il rispetto per l’ambiente e per le persone un fattore determinante per la propria crescita e competitività. Ad esse, nell’ultimo triennio, abbiamo erogato oltre 14 miliardi, coniugando il servizio di eccellenza della prima banca italiana al legame con gli imprenditori e con i territori in cui operano”.