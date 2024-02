Bnp Paribas si schiera dalla parte delle pmi italiane

Il Gruppo Bnp Paribas presenta Bbei, ossia Bnp Paribas Bnl Equity Investments S.p.a., nuova società focalizzata sugli investimenti di minoranza in piccole e medie imprese italiane. L’obiettivo, seocndo quanto comunica la banca, è quello di "supportare le aziende nella loro crescita sia sul mercato domestico che internazionale, sostenerle in periodi di transizione lungo i diversi cicli di mercato e affiancarle nel momento delicato del passaggio generazionale".

Le aziende potranno beneficiare della rete internazionale di contatti e servizi di Bnp Paribas, già presente in Francia, Belgio, Lussemburgo e Polonia con la propria divisione dedicata agli investimenti azionari: l’avvio anche in Italia di questa attività, sottolinea la nota ufficiale, "conferma e rinnova il forte commitment della Banca verso il Paese, con la convinzione che il tessuto imprenditoriale italiano rappresenti il cuore e l’anima della nostra economia". Nel dettaglio, prosegue la nota, Bbei acquisisce partecipazioni di minoranza, "normalmente in partnership con primari operatori di matrice finanziaria, in società attive in settori dinamici in cui l’Italia eccelle, caratterizzate da una solida struttura economica e finanziaria, forte trend di crescita in termini di ricavi e margini, e gestite da imprenditori visionari o da manager con una esperienza comprovata".

Dalla partenza operativa della propria attività Bbei ha già selezionato e investito in 8 aziende nei settori maggiormente rappresentativi del made in Italy: consumer goods, business services, industrials e technology. BNL Equity Investments, aggiunge la nota, "è in grado di offrire non solo un supporto finanziario, ma anche una rete internazionale di contatti e servizi, e di condividere le competenze solidamente radicate in materia di esg e sostenibilità".

“Con Bbei vogliamo offrire alle aziende italiane non solo un sostegno finanziario, ma anche una rete internazionale e piattaforme di soluzioni specializzate .-spiega Elena Goitini, ceo di Bnl Bnp Paribas e responsabile BNP Paribas per l’Italia-. Puntiamo ad accompagnare le imprese italiane di piccole e medie dimensioni nel loro sviluppo sostenibile dando slancio al tessuto economico del Paese e creando valore per tutti gli stakeholder. Si tratta di un modello di businessunico nel panorama bancario italiano”.

“Siamo entusiasti di annunciare il lancio di Bnp Paribas Bnl Equity Investments con un team di investimento dedicato di 5 professionisti che raddoppierà nel corso dei prossimi due anni -sottolinea Vittorio Ogliengo, chairman Cib Italy di Bnp Paribas e presidente di Bnl Equity Investments-. Finora abbiamo già investito significative risorse e abbiamo una pipeline interessante per i prossimi mesi. Con Bbei, ribadiamo il nostro impegno a essere partner strategico di lungo termine per aziende italiane investendo nei settori rappresentativi del made in Italy, leva strategica per supportare l’economia italiana anche sui mercati internazionali”.