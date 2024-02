Verallia acquisisce attività vetrarie di Vidrala in Italia

Verallia ha stipulato un accordo per l’acquisizione delle attività vetrarie di Vidrala in Italia. La filiale italiana di Vidrala opera da uno stabilimento di produzione dotato di due forni situato a Corsico, nei pressi di Milano. Nel 2023 l'azienda ha generato un fatturato pari a 131 milioni di euro e un margine operativo lordo di 33 milioni di euro. Questa transazione riflette la volontà di Verallia nel proseguire i propri investimenti in un mercato strategico ed in crescita, rafforzando l’offerta di packaging in vetro per bevande e prodotti alimentari in Italia, a beneficio di tutti i suoi clienti.

Con questa acquisizione Verallia, produttore europeo di packaging in vetro per bevande e prodotti alimentari, intende espandere la propria capacità sul mercato italiano, nel quale il Gruppo prevede di operare ora con sette stabilimenti di produzione. L'importo della transazione ammonta a 230 milioni di euro in valore aziendale e sarà finanziato mediante indebitamento esterno. “Questa transazione è in linea con il nostro piano strategico e riflette la nostra volontà di perseguire una crescita sostenibile, anche mediante acquisizioni mirate che ci permettano di consolidare la presenza in aree geografiche strategiche, rafforzando la nostra presenza commerciale ed industriale in Italia", dichiara Patrice Lucas, amministratore delegato di Verallia. "Siamo impegnati nel cogliere ogni opportunità per creare valore, anche a vantaggio dei nostri clienti, sia attraverso la crescita organica che le acquisizioni”.

Da parte sua, Marco Ravasi, direttore generale di Verallia Italia, sottolinea: “Servire i nostri clienti è una priorità, ecco perché accolgo con entusiasmo questa opportunità di continuare a sviluppare le nostre attività sul mercato italiano integrando lo stabilimento di produzione di Corsico, che consoliderà la nostra presenza in Italia. Abbiamo in programma di migliorare ulteriormente il servizio offerto ai nostri clienti con una gamma di prodotti ancora più ricca e di continuare ad incrementare il nostro business in Italia”.

La finalizzazione della transazione è soggetta all' approvazione della Autorità Italiana Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della legge italiana sul controllo delle concentrazioni, e del Governo italiano, ai sensi delle norme sugli investimenti esteri, oltre che alle consuete condizioni sospensive. Il Gruppo punta a finalizzare l’acquisizione tra il secondo e il terzo trimestre del 2024.