Il Padrino ha la mani sporche.... di sugo

Non si sa se ridere o se indignarsi. L'italian sounding sta prendendo pieghe a dir poco preoccupanti, non solo per l'imitazione che certi produttori fanno delle eccellenze nostrane ma, com e in questo caso, per quella che potrebbe essere presa come una sorta di mancanza di rispetto per le stesse eccellenze. È il caso di Heinz, azienda statunitense nota per per le sue salse e per la maionese, che ha collaborato con la casa di produzione cinematografica americana Paramount per creare un nuovo sugo per la pasta ispirato al film Il Padrino. Il nuovo sugo per la pasta si chiama Heinz & The Godfather ed è realizzato con gli ingredienti citati nel film dal personaggio Peter Clemenza (Richard Castellano) che insegna a Michael Corleone (Al Pacino) a cucinare il sugo perfetto.

Il metodo di Heinz per la preparazione del sugo per la pasta prevede l'utilizzo di pomodori maturati al sole provenienti dai fornitori dell'azienda in Italia: il sugo viene poi preparato facendo sobbollire i pomodori con olio d'oliva e aglio, aggiungendo polpette e salsicce e condendo con sale e pepe. Per il momento, i vasetti da 400 grammi del nuovo prodotto in edizione limitata) sono disponibili per cinque settimane in esclusiva presso i punti vendita Waitrose in Gran Bretagna.

"Il Padrino della Paramount Pictures rimane uno dei più grandi film della storia del cinema -sottolinea Caio Fontenele, direttore delle Nuove iniziative di Heinz-. Dopo aver visto Clemenza insegnare a Michael Corleone come preparare il suo sugo per la pasta perfetto, oltre a vedere una tendenza in aumento sui social media di persone che replicano a casa le ricette dei loro film e serie TV preferiti, sapevamo che doveva essere Heinz a portare finalmente questa ricetta iconica alla nazione".

"Alla Paramount -aggiunge Rebecca Jenkins, vicepresidente dei prodotti di consumo di Paramount Global- siamo sempre alla ricerca di modi nuovi e innovativi per portare le nostre amate storie e i nostri personaggi ai fan. La nostra collaborazione con Heinz porta uno dei piatti più iconici del cinema dal grande schermo alle tavole dei commensali".