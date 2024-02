Bonus Ipo per le pmi prorogato al 31 dicembre 2024

Il Decreto Milleproroghe ha approvato il credito d’imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione in Borsa delle pmi fino al 31 dicembre 2024. È stato disposto uno stanziamento di 6 milioni di Euro, confermando in 500.000 Euro l’importo massimo del “Bonus Ipo” per singola pmi.

I soggetti destinatari dell’incentivo sono le pmi italiane secondo la definizione dell’Unione Europea: relativamente ai mercati di quotazione target, la norma si riferisce sia ai mercati regolamentati che non regolamentati, come Euronext Growth Milan.

“La proroga dell’incentivo è un segno di grande vision per lo sviluppo del mercato dei capitali, che rappresenta una sfida cruciale per il futuro dell’economia italiana e per la competitività delle nostre imprese in Italia e all’estero -sottolinea Anna Lambiase, ceo di Irtop Consulting e direttore scientifico dell’Osservatorio Ecm-. Il Bonus Ipo nel quinquennio di applicazione 2018-2022 ha favorito oltre 120 Ipo con un utilizzo complessivo della misura da parte delle pmi di circa 50 milioni di Euro. Anche nel 2023 Euronext Growth Milan ha continuato a crescere, segnando 33 nuove Ipo e chiudendo l’anno con un saldo positivo di +13 società che porta il numero complessivo delle quotate a 203, il 7% in più rispetto a 190 al 31 dicembre 2022".

"Il dato -aggiunge Lambiase- conferma il trend che ha sempre caratterizzato Egm dalla sua nascita nel 2009 e che si pone in netta controtendenza con il listino principale: Euronext Milan chiude il 2023 con 225 società quotate, in linea rispetto al 31 dicembre 2022 quando erano le società quotate erano 224, dopo 9 delisting, 5 Ipo e 5 translisting da Egm. La finanza privata ha sostenuto il mercato Euronext Growth Milan: dal 2019 ad oggi 307 società quotate hanno raccolto attraverso la quotazione in Borsa 6 miliardi di Euro da investitori istituzionali per finanziare lo sviluppo. La raccolta di capitale in equity si è dimostrata un forte volano per l’occupazione e la crescita economica delle PMI italiane: nel 2022 le società quotate hanno registrato una crescita media dei ricavi pari a +51% e impiegato oltre 33.000 dipendenti in crescita del +20%”.

Euronext Growth Milan, il listino di Borsa Italiana dedicato alle pmi ad alto potenziale di crescita, si caratterizza per un processo di quotazione semplificato, con minori requisiti in fase di ammissione e adempimenti informativi post quotazione.