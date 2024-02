Ue, 600 milioni di euro per agroecologia e benessere animale

La Commissione europea ha deciso di finanziare con 600 milioni di Euro per i prossimi 7 anni due importanti partenariati di ricerca e innovazione in settori chiave della produzione agricola. Si tratta del Partenariato europeo per l'agroecologia e il Partenariato europeo per la salute e il benessere degli animali, lanciati nell'ambito del Programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'UE Horizon Europe, a seguito di un processo di co-creazione durato diversi anni con uno stretto coinvolgimento della Commissione europea.

I partenariati riuniranno organizzazioni di finanziamento, istituti di ricerca, laboratori, università, partner industriali e altri soggetti chiave degli Stati membri dell'Ue e dei Paesi associati a Horizon Europe per far progredire la ricerca e generare innovazioni pronte all'uso. Queste includeranno sistemi di supporto alle decisioni, metodi e strumenti per monitorare e misurare l'effetto delle pratiche agricole a lungo termine, prodotti e servizi come i vaccini candidati e lo sviluppo di capacità.

Il bilancio dell'UE coprirà fino al 50% dei costi di questi due partenariati, per un totale stimato di 600 milioni di Euro, mentre l'altra metà sarà coperta dai membri del consorzio. Questo, spiega il comunicato ufficiale di Bruxelles, "sottolinea l'impegno dell'Ue a produrre soluzioni concrete per le sfide della sostenibilità nel settore agricolo e la capacità di mobilitare partner negli Stati membri dell'UE e nei Paesi associati a Horizon Europe. In questo modo si creano anche sinergie e si favoriscono le economie di scala".

Il partenariato agroecologico, prosegue la nota, sosterrà "gli agricoltori con conoscenze e strumenti che li aiuteranno a pianificare e attuare le pratiche agricole necessarie nei loro contesti specifici per ridurre al minimo l'uso di input esterni, aumentare la diversificazione e massimizzare la fornitura di servizi ecosistemici dall'attività agricola. Il partenariato è destinato a creare e sostenere una rete di laboratori viventi e infrastrutture di ricerca e svolgerà un ruolo fondamentale nell'accelerare l'adozione dell'agroecologia in tutta Europa: promuoverà lo scambio di conoscenze tra Paesi e regioni, sosterrà il dialogo tra scienza e politica e fornirà agli agricoltori pratiche pronte per l'adozione".

Il partenariato per la salute e il benessere degli animali, invece, "contribuirà a migliorare il benessere degli animali, ad esempio studiando le opzioni per sistemi di produzione più rispettosi del benessere degli animali o promuovendo strumenti per aiutare gli allevatori a monitorare il benessere dei loro animali. In questo modo, sosterrà ulteriormente un settore di produzione zootecnica sostenibile. Il partenariato proteggerà la salute pubblica combattendo le malattie animali trasmissibili che comportano rischi per la salute umana e la sicurezza alimentare, fornendo soluzioni per ridurre l'uso di antimicrobici o offrendo alternative: promuoverà, inoltre, un efficiente coordinamento della ricerca e dell'innovazione in materia di salute animale, salute pubblica e aspetti ambientali per affrontare le complesse sfide poste dalle malattie animali trasmissibili".