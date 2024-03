Oggi Starbucks apre a Bologna: curiosità per le tazze con la Garisenda dritta

Apre oggi ufficialmente a Bologna in via D'Azeglio, a due passi da piazza Maggiore, il primo Starbucks in Emilia-Romagna ma anche il primo del 2024 e il 35° locale in Italia della catena americana di caffè e frappuccini. Il locale nasce in una location storica occupata fino a poco tempo fa dalla libreria Mondadori: un'apertura che è stata concessa dal Comune in deroga al decreto Unesco che tutela il tessuto commerciale del centro storico. Il nuovo locale ha 50 posti a sedere suddivisi in due spazi: sono stati mantenuti pavimenti e soffitti originali, compreso il salone affrescato caratteristico del palazzo storico in cui il negozio è sorto. Arredi perlopiù di legno e color mattone, a ricordare il tipico "rosso Bologna".

A proposito di simboli di Bologna, Starbucks ha inserito la Garisenda e la torre degli Asinelli su una tazza in vendita "versione bolognese", insieme alle immagini dei tortellini, delle lasagne, la statua del Nettuno, il Santuario di San Luca, la basilica di San Petronio. Peccato che sulla tazza firmata Starbucks, la Garisenda, nota per la sua particolare pendenza, oggetto da mesi di importanti lavori di messa in sicurezza, è rappresentata dritta, al contrario della più alta Asinelli che risulta invece storta.

Il sindaco della città Matteo Lepore, intervenuto ieri all'inaugurazione, ci ha scherzato su, dicendo che l'azienda Usa “si è messa avanti col lavoro”, riferendosi al maxi cantiere aperto per la sua stabilizzazione. Ai più, invece, questa è apparsa come una svista disdicevole, nonostante le rassicurazioni di Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia. "Quando vengono fatte queste cose -spiega il manager- non possiamo ricopiare i monumenti come realmente sono. Li abbiamo stilizzati per fare intendere che sono le Due Torri, ma noi non potremmo veramente usare l'immagine delle Due Torri, è fatta apposta così".

Nel nuovo store saranno assunti 30 nuovi operatori fra part time e full time: in accordo con l'azienda, spiega il general manager di Starbucks Italia, Vincenzo Catrambone, "alcuni saranno ragazzi che hanno difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro: ci stiamo lavorando -dice- ci saranno anche questi giovani nel nostro team". Un altro progetto speciale è legato all'ambiente, visto che il punto vendita di Bologna sarà il primo in Italia a sperimentare l'iniziativa "Grounds for your garden": per ridurre gli sprechi, cioè, saranno forniti gratuitamente ai clienti sacchetti coi fondi di caffè da usare come fertilizzanti naturali per piante o giardini.

I prodotti sono quasi tutti del brand. "Abbiamo linee guida molto stringenti -spiega Catrambone-. All'80% sono prodotti Starbucks. Sugli altri ci sono restrizioni molto importanti e certificazioni per cui non è facile coinvolgere produttori locali. Ma stiamo lavorando anche per regionalizzare l'offerta".