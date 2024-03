La bretone Sill Enterprises vuole la Knorr in Francia

Sill Entreprises, azienda francese di Plouvien, in Bretagna, specializzata in latticini, zuppe pronte e prodotti surgelati, ha fatto un'offerta a Unilever per l'acquisto delle sue attività di zuppe liquide Knorr in Francia. Per il momento non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'offerta e nemmeno la data prevista per la decisione sulla transazione proposta.

A Sill pare comunque interessare solo la branch delle zuppe: se l'operazione andasse in portogli altri prodotti venduti con il marchio Knorr in Francia, come i dadi e le pentole per il brodo, gli intingoli, le zuppe istantanee e la pasta, rimarrebbero sotto l'ala di Unilever. In Francia, la multinazionale inglese Unilever ha chiuso nel 2021 lo stabilimento di Duppigheim, nel nord-est, in seguito a un calo della domanda di zuppe e sughi pronti.

Fondata nel 1962 in Bretagna, in Francia, Sill Entreprises opera già nel mercato francese delle zuppe con il marchio La Potagère: nel 2022 ha avviato una partnership con Unilever per produrre alcune delle zuppe liquide di Knorr. Oltre alle zuppe, il portafoglio del gruppo comprende anche prodotti lattiero-caseari come gli yogurt Malo e Le Petit Basque, le creme e i burri Le Gall, il formaggio cremoso Grandeur Nature e il latte artificiale Vitalae. L'azienda produce anche piatti pronti surgelati, pasta sfoglia e antipasti, con i marchi Primel Traiteur e La Compagnie Artique.

Angela Mejia, amministratore delegato del settore Nutrizione di Unilever in Francia, ha dichiarato che l'azienda è ancora "molto impegnata a sostenere Knorr. Per quanto riguarda il settore specifico delle zuppe liquide -aggiunge Mejia-, riteniamo che, se la decisione verrà presa, Sill Entreprises sarà l'attore migliore per occuparsi di questi prodotti in futuro e integrarli gradualmente nel suo portafoglio di attività".

In un post su LinkedIn, l'amministratore delegato di Sill Sébastien Floc'h ha affermato che "questa transazione dovrebbe consentire a Sill Entreprises di consolidare e sviluppare le sue posizioni nel mercato delle zuppe liquide in Francia e, più in generale, nei prodotti vegetali, che sono parte integrante della nostra strategia di sviluppo. La partnership con Unilever ha permesso a entrambe le parti di costruire un rapporto industriale di fiducia: da qui la volontà di acquisire le attività di zuppa liquida.

"Integrando questi prodotti a marchio Knorr nel nostro gruppo -aggiunge Floc'h-, resteremmo fedeli agli impegni e ai valori del gruppo Sill Entreprises, vale a dire offrire una dieta gourmet sana ed equilibrata e sostenibile a tutta la famiglia, garantire la qualità dei prodotti, rispettare l'autenticità delle ricette, sostenere le filiere vegetali ancorate al territorio, preservare il pianeta".