Scrocchiarella (AB Mauri) punta al fuoricasa

Scrocchiarella, prodotto di punta di AB Mauri, gruppo internazionale specializzato nella produzione e distribuzione di lieviti e ingredienti per panificazione, pasticceria e pizzeria, punta sempre di più a crescere nel segmento del fuoricasa.

"Siamo distribuiti principalmente nel canale bakery tradizionale: pasticceria, panificazione e pizzeria", spiega Daniel De Domenici, direttore vendite di AB Mauri. EFA News lo ha incontrato a margine dell'ultima edizione di Beer&Food Attraction, alla fiera di Rimini, evento che ha visto una presenza importante di AB Mauri, con uno stand dedicati e un ricco programma di eventi.

"Per noi - precisa De Domenici - questa fiera è molto interessante perché approcciamo un mercato che non è il nostro mercato. Ovviamente, questo settore per noi non è nuovo, partecipiamo a B&F Attraction dalla prima edizione, e lo approcciamo con tutte le opportunità della linea Scrocchiarella Frozen, categorie di prodotto che si prestano benissimo ad essere assorbito da questo tipo di clientela. Oggi ci presentiamo con Scrocchiarella, perché senza ombra di dubbio è un prodotto semplice, veloce e interessante per queste attività che molto spesso lavorano in spazi molto ristretti. Un prodotto frozen come il nostro, dà la possibilità di essere anche interpretato a seconda delle esigenze dei ristoratori".

Scrocchiarella è in effetti un prodotto molto flessibile per mondo Ho.re.ca. Preparate con ingredienti della tradizione artigianale italiana lavorati negli stabilimenti di AB Mauri nel nostro paese (2 siti produttivi, a Casteggio (PV) produzione di lievito fresco e secco e a Cologne (BS) per la produzione di ingredienti per la panificazione, pasticceria e pizzeria), le basi sono disponibili in oltre 30 formati che l’operatore può scegliere in base alla proposta del suo locale: rettangolare, tonda e sandwich e in diverse varianti di gusto.

Puntate molto sulle rassegne fieristiche, siete soddisfatti di questo strrumento?

"Le fiere dove siamo presenti vanno bene, c'è molto interesse. Poi l'edizione 2024 di Beer&Food Attraction ha generato sempre più partecipazione. Dalla prima edizione che occupava i primi due padiglioni, abbiamo constatato che i padiglioni occupati quest'anno sono stati sei, con aziende di primo piano nel mercato che portano la loro presenza in fiera. Hanno partecipato anche tantissime aziende produttrici di birra sia artigianale che industriale che oggi portano un numero importante di persone all'interno della fiera".

Avete organizzato anche una serie di degustazioni e presentazioni. C'è qualche prodotto particolare su cui puntate?

"Abbiamo fatto questa serie di dimostrazioni di mixology con spirit zero alcool insieme ad un nostro partner che è Städlin di Roma, un locale molto grande che ha scelto Scrocchiarella. Crediamo che l'abbinamento Scrocchiarella-spirit, birra, drink e aperitivo in generale sia assolutamente fattibile e prendiamo questa occasione per dimostrarlo al pubblico della birra, organizzando questi eventi".

Il fuori-casa ha ripreso a crescere molto dopo il Covid e le prospettive sembrano di uno sviluppo importante...

"In maniera molto interessante notiamo che le richieste del mercato e la scelta del consumatore si stanno spostando verso prodotti di qualità di alta fascia. Oggi portiamo anche un nuovo concetto che sposta l'attenzione del cliente dal panino già farcito da banco alla scelta dell'ingrediente. Vogliamo dare un segnale diverso, quindi vogliamo spostare un po' il focus da quello che era a quello che immaginiamo possa essere, legato a Scrocchiarella".