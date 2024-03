Campari, addio alla ex Stalingrado d'Italia

Campari cambia sede. Da Sesto San Giovanni, l'ormai ex Stalingrado d'Italia, una volta roccaforte del vecchio Pci, si sposta in pieno centro di Milano. Almeno così pare visto che è stata apposta oggi la firma sull’operazione di compravendita di tutto rispetto. Protagonisti sono Campari, appunto, in qualità di compratore, e Bnp Paribas Reim, investment management company specializzata in real estate e parte del Gruppo Bnp Paribas, come venditore. La società immobiliare ha ceduto, per conto di un fondo immobiliare gestito, un immobile a uso uffici situato in corso Europa 2, a pochi passi dal Duomo di Milano. Qui, in questo edificio di nove piani fuori terra più 4 interrati, Campari realizzerà il proprio headquarter dove si trasferirà nel 2027. L’operazione si è conclusa per una cifra intorno ai 110 milioni di Euro: a questi si aggiungono i costi di ristrutturazione. L’edificio si estende su una superficie complessiva di circa 10 mila metri quadrati: l’esposizione è sia su corso Europa sia su via Larga.

L’edificio sarà sottoposto a lavori di ristrutturazione e ammodernamento da parte dell’acquirente, dato che oggi è suddiviso in spazi fino a poco tempo fa affittati a differenti tenant italiani e internazionali. Molti hanno già lasciato l’edificio, tra cui la filiale di Bpm: a breve traslocheranno anche Commerzbank e Molteni, negozio affacciato su strada.

"L'operazione di vendita dell’asset in corso Europa a una società internazionale e prestigiosa come Campari testimonia quanto Bnp Paribas Reim sia in grado di proporre soluzioni di altissimo livello all’interno della gestione attiva di investimenti immobiliari -spiega Vincenzo Nocerino, ceo di Bnp Paribas Reim Italy-. Lo dimostra l’interesse mostrato per un edificio dotato di solidi fondamentali e situato in una posizione strategica nel centro di Milano, cuore pulsante di una metropoli che guarda sempre più all’Europa, caratteristiche essenziali per un immobile destinato a ospitare l’headquarter di un grande gruppo". Oggi la sede Campari si trova a Sesto San Giovanni in un complesso inaugurato nel 2009 e disegnato dall’architetto Mario Botta.