Milano si gusta i gelati Pepino

Il pinguino torinese diventa milanese. Non parliamo di animali, in questo caso, ma di gelati. Eurofood, azienda di Corsico (Milano) che appartiene alla famiglia Boerci e dal 1970 importa e distribuisce in esclusiva per il mercato italiano specialità alimentari di 50 paesi, ha comprato l’81% dei Gelati Pepino 1884, storica azienda piemontese nota per il Pinguino, gelato su stecco ricoperto di cacao mantecato nato sotto la Mole nel 1938.

La società milanese, che ha nel portafoglio distributivo una cinquantina di brand tra cui Chupa Chups e i Macarons de Pauline, genera circa 115 milioni di Euro di fatturato: l'acquisizione appena conclusa porta a casa il gelato di Torino che genera 3 milioni di Euro di ricavi e che, l’anno scorso, ha compiuto 85 anni. Produzione, uffici e management restano sotto la Mole: alla guida dell’azienda torinese ci sarà ancora l’ad Alberto Mangiantini, che mantiene una quota di minoranza di Pepino così come la famiglia Cavagnino, (con Edoardo Cavagnino) ex proprietari ed eredi dei fondatori.

L’ingresso di Gelati Pepino nel gruppo Eurofood, che in passato ha distribuito in Italia i gelati Haagen Dasz, permetterà una crescita del prodotto piemontese, sempre nel segmento premium dei gelati, anche sui mercati esteri. Dopo Grom, dunque, un altro brand torinese entra a far parte di un grande gruppo del food. Il celebre gelato nasce alla fine dell’Ottocento da un’intuizione di Domenico Pepino, che nella sua bottega aperta nel 1884 vendeva dolci freddi, anche per i clienti della Real Casa.

Nel 1916 l’attività passa a Giuseppe Feletti (altro nome noto nella cioccolateria piemontese) che trasferisce la gelateria in piazza Carignano, sede ancora oggi della storica gelateria che, come detto, resta di proprietà della famiglia Cavagnino. Nel 1938 Feletti e Cavagnino, soci in affari, brevettano il gelato da passeggio, il Pinguino, un gelato su stecco ricoperto di cacao, pensato per le camminate in città: il metodo, ossia gelato ricoperto di cacao, di fatto impedisce alla crema di sciogliersi.