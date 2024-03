Onu: investire sulle donne nei sistemi agroalimentari

Secondo il Rapporto della Fao sulla condizione delle donne nei sistemi agroalimentari, colmare il divario di genere nella produttività agricola e nei salari all’interno dei sistemi agroalimentari potrebbe aumentare il prodotto interno globale dell’1%, pari a quasi 1 trilione di dollari, e ridurre i livelli di insicurezza alimentare globale, portando 45 milioni di persone in più a godere della sicurezza alimentare. "Investire nelle donne significa investire nello sviluppo sostenibile. Il ritorno all'investimento non consiste solo nello sconfiggere la povertà e la disuguaglianza, ma nel costruire istituzioni, economie e intere comunità più forti", ha affermato Gerardine Mukeshimana, vicepresidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad).

“Considerato il ruolo cruciale delle donne nelle economie rurali e nei sistemi agroalimentari, in particolare nei paesi a basso e medio reddito, affrontare il divario di genere nei finanziamenti è fondamentale per uno sviluppo rurale più inclusivo ed equo. Colmare questo divario non solo dà potere alle donne, ma può anche portare benefici significativi alle loro famiglie e comunità”, ha affermato da parte sua Maria Helena Semedo, vicedirettore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao).

“Quando investiamo nelle donne e nelle ragazze, nutriamo intere comunità”, ha affermato Valerie Guarnieri, vicedirettore esecutivo del Programma alimentare mondiale (Wfp), Operazioni del programma. “Possiamo vincere la battaglia contro la fame e la malnutrizione dando potere e sostegno alle donne affinché possano assumere un ruolo guida”.

Oggi, secondo il Gender snapshot 2022 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), solo il 4% degli aiuti bilaterali totali è dedicato a programmi che hanno come obiettivo principale l’uguaglianza di genere. Inoltre, il deficit di finanziamento esistente per raggiungere l’uguaglianza di genere in settori chiave, compreso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per porre fine alla fame e alla povertà e sostenere la pari partecipazione delle donne nelle società entro il 2030, è di circa 360 miliardi di dollari all’anno in 48 paesi in via di sviluppo (Fao 2023).

I sistemi agroalimentari rappresentano un’importante fonte di reddito per le donne in molti paesi. Nell’Africa sub-sahariana, ad esempio, il 66% dell’occupazione femminile è nei sistemi agroalimentari, mentre nell’Asia meridionale la percentuale arriva al 71%. Le donne sono essenziali per la sicurezza alimentare globale, regionale e nazionale (FAO 2023).

Tuttavia, lo status ineguale delle donne, dovuto alle norme sociali discriminatorie presenti nella società e nei sistemi agroalimentari, le rende vulnerabili alla fame e alla povertà. Nel 2022, 388 milioni di donne e ragazze vivevano in condizioni di povertà estrema e il 27,8% delle donne soffriva di insicurezza alimentare moderata o grave.

Questo quadro generale della disparità di genere è fortemente evidente nelle zone rurali. L’accesso limitato ai beni e agli input agricoli genera un divario di genere nella produttività della terra, con una differenza del 24% tra la produttività delle aziende agricole gestite da donne e da uomini della stessa dimensione. Le donne guadagnano, in media, il 18,4% in meno nel lavoro salariato in agricoltura: quando gli uomini guadagnano un dollaro, le donne guadagnano circa 82 centesimi. Inoltre, le ondate di caldo e le inondazioni colpiscono in modo diverso le donne e gli uomini delle zone rurali e ampliano il divario di reddito, come evidenziato nel rapporto Unjust Climate (Fao 2024).

In stretta collaborazione con l’Ifad e il Wfp, la Fao prevede di lanciare un’importante iniziativa globale per promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne in occasione della 68° sessione della Commissione sulla condizione delle donne, che si svolgerà dall’11 al 22 marzo 2024, sfruttando lo slancio generato dalle “Linee guida volontarie sull’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne e delle ragazze nella sicurezza alimentare e nella nutrizione” del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (Cfs) approvate nel 2023 e dal rapporto della Fao del 2023 sullo “Stato delle donne nei sistemi agroalimentari”.