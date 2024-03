Avocado siciliano: partnership IDeA Agro-Spo Centrum-Jingold

In partnership strategica con Spo Zentrum Srl e Jingold Spa, IDeA Agro ha avviato un nuovo sviluppo agricolo che prevede la realizzazione di un impianto di avocado in Sicilia su un areale di circa 100 ettari nella provincia di Siracusa. Agro Avo, la nuova realtà nata dalla partnership tra le tre istituzioni altamente sinergiche e complementari, aspira a diventare in pochi anni un player di riferimento nella produzione e commercializzazione di avocado siciliano in Italia.

Spo Zentrum Srl, partner operativo locale nell’operazione, è una società siciliana specializzata nella produzione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli con circa 450 ettari in Sicilia, magazzini di pre-calibratura in Sicilia e centri logistici e di distribuzione nel centro Italia. Jingold Spa, partner commerciale e di prodotto nell'operazione, rappresenta un attore globale nel settore del breeding e della commercializzazione di kiwi. Dispone di una vasta rete composta da oltre 800 agricoltori e collabora con partner commerciali in Sud America, Asia, Sud Africa ed Europa meridionale.

L'idea di sviluppare un avocadeto in Sicilia è legata all'evidente opportunità di mercato che vede da diversi anni un trend dei consumi in costante ascesa sia a livello nazionale che internazionale. Dal punto di vista produttivo, la Sicilia offre un microclima ideale per la coltivazione dell'avocado consentendo di coniugare qualità del prodotto, rese produttive elevate ed abbattimento dei costi di logistica con evidenti benefici in termini di sostenibilità.

L’operazione comporta infatti impatti positivi dal punto di vista Esg, poichè strutturata con l'adozione di pratiche di irrigazione efficienti e pratiche agricole sostenibili volte alla conservazione delle risorse idriche e preservazione del suolo mediante utilizzo di impianti di ultima generazione. Parallelamente, l'attuazione di una filiera corta e il sequestro di carbonio messo in atto dalla coltura giocheranno un ruolo significativo nella riduzione delle emissioni atmosferiche, fornendo così un duplice beneficio ambientale. Inoltre, l'impianto sarà connotato da una completa tracciabilità ai fini di garantire alta qualità del prodotto e da un importante sostegno all'economia locale attraverso investimenti mirati con un impatto sociale tangibile, al fine di creare opportunità occupazionali sul territorio. L'investimento offre dunque un quadro integrato per affrontare sfide ambientali, sociali ed economiche, promuovendo sviluppo e utilizzo di pratiche agricole sostenibili, importanti per la conservazione delle risorse naturali e la valorizzazione della Sicilia.

"Dal suo primo closing nel 2018, il Fondo ha concluso con successo, con questa ultima operazione, nove investimenti per complessivi oltre 1.000 ettari, mirati a potenziare e sviluppare filiere agricole e agroindustriali corte e integrate", ha commentato Pier Luigi Rossi, Managing Director del Fondo IDeA Agro. "Siamo estremamente orgogliosi dei risultati finora ottenuti, che confermano la bontà dell’intuizione iniziale di investire nell’agribusiness e di posizionare IDeA Agro come il principale fondo di private equity specializzato nel settore agricolo in Italia”.

Da parte sua, Giacomo Rizzo, amministratore delegato di Spo Zentrum Srl, ha commentato: “Questo progetto rappresenta un'ottima opportunità, che potrebbe portare benefici significativi all'agricoltura locale e all'economia regionale. Riteniamo che l'investimento nella coltura di avocado in Sicilia possa offrire a S.P.O. Zentrum interessanti prospettive di crescita, promuovendo una gamma ancora più diversificata di colture all’interno del portafoglio prodotti e offrendo un’ulteriore risorsa redditizia per la società”.

Alessandro Fornari, amministratore delegato di Jingold S.p.A., ha sottolineato: “Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di espansione e diversificazione. La Sicilia offre un ambiente ideale per lo sviluppo di questa coltura e collaborare con partner esperti del settore ci permette di combinare le nostre competenze e risorse per massimizzare il successo di questo progetto. Siamo fiduciosi che l'impianto avrà un impatto positivo sia sul territorio che sulla nostra società, e non vediamo l'ora di offrire il nostro contributo in questa collaborazione”.