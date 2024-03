Lactalis contro i disturbi alimentari

Il Gruppo Lactalis in Italia in vista della 13° Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dà il via a una campagna di sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. In collaborazione con Nutrimente, associazione che si occupa della prevenzione e della cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, e di VIK School, startup specializzata nello sviluppo di campagne educative, Lactalis offrirà a 1.000 studenti di 5 scuole secondarie di primo grado un modulo didattico sui temi della sana alimentazione, sugli aspetti emotivi connessi al cibo, e sull’educazione e l’ascolto del proprio corpo. Nell’ambito del progetto verrà fornito l’accesso a una applicazione di e-learning, web-app ed un e-book che permetteranno ai giovani di fruire di contenuti didattici anche da remoto.

“Da sempre il gruppo Lactalis Italia con i propri prodotti si impegna nella promozione di un’alimentazione sana ed equilibrata che costituisce la base per il benessere fisico e mentale di ogni individuo -spiega Vittorio Fiore, direttore Comunicazione e responsabile dei progetti di sostenibilità di Lactalis in Italia-. Per questo motivo abbiamo deciso di fare un passo in avanti e appoggiare quelle iniziative che vadano a creare una rete di supporto che diffonda consapevolezza sulle condizioni di fragilità e di disagio che derivano dai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Lo scopo dell’iniziativa è quello di accrescere l’informazione e sensibilizzare su una problematica in costante aumento soprattutto tra i giovani che, dopo il periodo pandemico, hanno visto crescere l’insorgenza di disturbi legati alla sfera emotiva”.

“La prevenzione per noi di Nutrimente è molto importante e siamo grati alle realtà come Lactalis che ci supportano nella divulgazione di temi legati ad un rapporto sano con il cibo e con il corpo -aggiungono Elisabetta Costantino, psicoterapeuta e Lucrezia Islam, psichiatra, entrambe parte del comitato direttivo di Nutrimente-. La sensibilizzazione della comunità su questi temi è uno dei primi passi da cui ci siamo mossi nel nostro lavoro: gli adulti, il mondo dei social media e la comunità scientifica possono contribuire a promuovere una cultura sana su affettività e nutrizione”.

"La Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla rappresenta un'opportunità per sensibilizzare e informare le nuove generazioni sulle sfide legate al benessere alimentare -commenta Pasquale Battaglia, educatore, founder e ceo di VIK School-. La campagna educativa riflette il nostro impegno costante nel fornire strumenti educativi ispirati agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. In questo caso, l’articolo n. 3: Salute e Benessere per tutti e per tutte le età. In particolare, il progetto mira ad assistere le nuove generazioni nell'affrontare in modo consapevole il connubio tra emozioni e alimentazione, contribuendo così al loro benessere psicofisico".

Secondo quanto riportato dal ministero della Salute, infatti, negli ultimi anni si è assistito a un preoccupante abbassamento dell’età di esordio di tali disturbi che nel nostro Paese colpiscono circa 3 milioni di persone, il 5% della popolazione italiana: nell’ultimo anno questi disturbi hanno raggiunto i giovanissimi tra i 12 e i 25 anni di età. In Italia circa il 14% dei bambini fra 4 e 14 anni è in sovrappeso o obeso e lo sarà anche da adulto dal 30 al 60% dei casi. La prevenzione precoce diventa dunque fondamentale per modificare gli stili alimentari sbagliati già nei primi anni di vita.