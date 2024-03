Kroger-Albertsons, la magafusione dei supermarket può attendere

La megafusione da oltre 24,6 miliardi di dollari tra i supermercati Kroger e Albertsons dovrà attendere fino ad agosto 2024. Lo ha deciso il giudice distrettuale statunitense Adrienne Nelson che ha fissato per il 26 agosto l'udienza per decidere sulla richiesta della Ftc, la Federal trade commission, che ha inoltrato un'ingiunzione preliminare per bloccare l'accordo voluto dalla catena di supermercati Kroger per l'acquisto della rivale più piccola Albertsons.

Il mese scorso la Ftc ha fatto causa per bloccare l'operazione che avrebbe creato un impero di supermercati con più di 4.000 negozi (leggi EFA News), affermando che la fusione avrebbe come conseguenza l'aumento dei prezzi dei generi alimentari per milioni di americani. L'operazione ha attirato le ire sia di una parte dei legislatori che di alcuni gruppi di consumatori preoccupati per l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, per la perdita di posti di lavoro e per la chiusura di negozi. A questo punto è intervenuto nei giorni scorsi il giudice Nelson del Tribunale distrettuale degli Stati Uniti di Portland, Oregon, il quale ha dichiarato che entrambe le parti devono presentare una proposta di calendario per le memorie entro domani venerdì 15 marzo.

La scorsa settimana Kroger ha dichiarato di essere impegnata a difendere la fusione in tribunale a seguito dell'azione legale della Ftc statunitense: l'amministratore delegato, Rodney McMullen, ha difeso l'operazione poiché è "la decisione migliore a favore delle famiglie americane". Ma, a questo punto, la decisione dovrà necessariamente slittare almeno ad agosto prossimo, visto che le due società non possono concludere l'accordo con le sfide legali in corso.

La Ftc e otto Stati hanno contestato l'intesa che rafforzerebbe la posizione di Kroger come secondo operatore del mercato statunitense dei generi alimentari dietro Walmart. Anche per questo l'antitrust statunitense è contraria: l'accordo annunciato per la prima volta nell'ottobre 2022, secondo l'authority, eliminerebbe la concorrenza tra Kroger, il più grande negozio di alimentari degli Stati Uniti per fatturato, e il più piccolo Albertsons. Secondo l'intesa Kroger ha proposto di cedere 413 negozi e otto centri di distribuzione a C&S Wholesale Grocers e ha dichiarato che potrebbe essere necessario eliminare altri 237 negozi per ottenere l'approvazione delle autorità, ma la Ftc ha già bollato la proposta come "inadeguata".