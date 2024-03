Import Ucraina: ok Europarlamento a maggiori garanzie per agricoltori UE

L'Europarlamento ha approvato il rinnovo delle misure di liberalizzazione commerciale per la Moldavia e ha modificato la proposta sull'Ucraina per rafforzare le garanzie per gli agricoltori dell'UE. Con 347 voti favorevoli, 117 contrari e 99 astensioni, è passata la modifica della proposta della Commissione di sospendere i dazi all'importazione e le quote sulle esportazioni agricole ucraine verso l'UE per un altro anno, dal 6 giugno 2024 al 5 giugno 2025. I deputati hanno rinviato la relazione al la commissione per il commercio internazionale ad avviare i negoziati con il Consiglio

La legislazione conferisce alla Commissione il potere di agire rapidamente e imporre tutte le misure necessarie qualora si verificassero perturbazioni significative sul mercato dell’UE o sui mercati di uno o più paesi dell’UE a causa delle importazioni ucraine, compreso un freno di emergenza per prodotti agricoli particolarmente sensibili I deputati hanno votato per modificare la proposta della Commissione per includere prodotti più sensibili e una data di riferimento più ampia per il calcolo dei volumi medi.

Le misure di liberalizzazione sono condizionate al rispetto da parte dell’Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani, dello stato di diritto e ai suoi sforzi costanti per combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

In una votazione separata, l'Europarlamento ha poi concordato con 459 voti a favore, 65 contrari e 57 astensioni che tutti i rimanenti dazi sulle importazioni dalla Moldavia dovrebbero essere sospesi per un altro anno. La guerra russo-ucraina ha colpito duramente anche la Moldavia, che fa molto affidamento sulle vie di transito e sulle infrastrutture ucraine per le proprie esportazioni. Le misure di liberalizzazione del commercio hanno permesso alla Moldavia di reindirizzare parte del suo commercio con il resto del mondo attraverso l’UE. La maggior parte delle esportazioni moldave beneficiano già di un accesso esente da dazi al mercato dell’UE ai sensi dell’accordo di associazione.

Sulla Moldavia le misure dovranno ora essere formalmente approvate dai governi dell’UE. Il nuovo regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente alla scadenza del regolamento attuale. L'attuale sospensione scade il 5 giugno 2024 per l'Ucraina e il 24 luglio 2024 per la Moldavia. Sull'Ucraina gli eurodeputati avvieranno i negoziati con il Consiglio.

L’accordo di associazione UE-Ucraina, compresa l’area di libero scambio globale e approfondito, garantisce alle imprese ucraine un accesso preferenziale al mercato dell’UE dal 2016. All’indomani dell’inizio della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, l’UE ha posto in vigore misure commerciali autonome (ATM) nel giugno 2022, che consentono l'accesso in esenzione doganale per tutti i prodotti ucraini nell'UE. Queste misure sono state prorogate di un anno nel 2023. A gennaio, la Commissione europea ha proposto di sospendere i dazi all’importazione e le quote sulle esportazioni ucraine e moldave per un altro anno.