Usa: 40,5 mln dollari per sviluppo mercato biologico

L’Agricultural Marketing Service (Ams) del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) ha assegnato circa 40,5 milioni di dollari per 60 progetti di sovvenzione attraverso il programma ad hoc per lo sviluppo del mercato biologico. Questi progetti sosterranno lo sviluppo di mercati biologici nuovi ed esistenti, sosterranno le infrastrutture per migliorare la capacità di lavorazione, esploreranno le tecnologie emergenti per promuovere i prodotti biologici e acquisteranno attrezzature per contribuire a soddisfare la crescente domanda di prodotti biologici.

L'Usda prevede che i progetti finanziati attraverso questo programma andranno a beneficio di oltre 27mila produttori e oltre 31,8 milioni di consumatori, aumentando le opportunità del mercato biologico. Il vicesegretario dell'Usda Xochitl Torres Small e il sottosegretario per i programmi di marketing e regolamentazione Jenny Lester Moffitt hanno dato l'annuncio al Natural Products Expo West di Anaheim, in California.

"Gli agricoltori che scelgono di coltivare in modo biologico spesso accedono a mercati nuovi, più numerosi e migliori", ha affermato il vicesegretario all'Agricoltura Torres Small. "All'Usda, ci impegniamo a rendere più semplice la scelta degli agricoltori che fanno questa scelta attraverso programmi come il programma di sovvenzioni per lo sviluppo del mercato biologico, che sostiene gli agricoltori e aumenta l'accesso a cibi freschi e sani. L'annuncio di oggi è solo uno dei tanti modi in cui il presidente Biden sta investendo nelle popolazioni rurali e in un sistema alimentare più resiliente".

“Questa tornata di premi attraverso il programma di sovvenzioni per lo sviluppo del mercato biologico risponderà alle esigenze critiche del crescente settore biologico nazionale, finanziando progetti che promuovono i nostri obiettivi di creazione ed espansione di mercati per i produttori”, ha affermato il sottosegretario Moffitt. “Il programma è una componente chiave dell’iniziativa di transizione organica dell’Usda e aumenterà le opportunità agricole a valore aggiunto per i produttori biologici nelle zone rurali dell’America”.

Nel maggio 2023, l’Usda ha annunciato un totale di 75 milioni di dollari disponibili attraverso il programma di sovvenzioni per lo sviluppo del mercato biologico per aumentare la disponibilità e la domanda di prodotti agricoli biologici di produzione nazionale e per affrontare la necessità di ulteriori percorsi di mercato. Questa seconda tornata di sovvenzioni per lo sviluppo del mercato biologico per lo sviluppo e la promozione del mercato, progetti di sola attrezzatura semplificata e di espansione della capacità di elaborazione è finanziata dalla Commodity Credit Corporation. Nel gennaio 2024, l'Usda ha annunciato 9,75 milioni di dollari per la prima tornata di premi attraverso questo programma. L'Usda annuncerà l'assegnazione definitiva del premio per questo programma nei prossimi mesi.